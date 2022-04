Calcio, lo spettacolo che genera spettacolo

In Italia è lo sport più praticato in assoluto, la nostra nazionale maschile è una delle più amate e premiate al mondo, con ben quattro campionati mondiali vinti!

Uno sport così amato non poteva non influenzare la cultura del nostro Paese. La popolarità del calcio si fa strada anche tra quelle persone che non ne sono assidui spettatori, basti pensare, ad esempio, alla storica rivalità Roma – Lazio che spesso esce dai confini del campo.

Ma non solo rivalità sono state prodotte da questo magnifico sport, anche programmi televisivi, serie tv, film, scommesse; i contenuti multimediali a tema calcio non si possono contare. D’altronde il calcio in Italia ha già compiuto cento anni, le storie da raccontare sono tante.

Film

Negli anni sono stati prodotti tantissimi film ispirati ma questo sport Qui potete trovare una lista dei migliori film sul calcio, partendo dai grandi classici come “L’allenatore nel pallone” arrivando alle ultime uscite, tra cui “Il Divin Codino”, film sul grande campione Roberto Baggio.

Un altro film, uscito nel 2021 che ha riscosso un grande successo in Italia è quello su Maradona: “È stata la mano di Dio”. Il film, in realtà, non ruota attorno alla figura del campione di Napoli, ma si tratta di un film autobiografico del regista, Paolo Sorrentino che racconta di come il grande amore per il Pibe de Oro lo abbia salvato dal fatale incidente che ha colpito la sua famiglia.

Serie tv

Le serie tv hanno acquisito una popolarità crescente negli ultimi anni, grazie anche allo sforzo della RAI che ne ha prodotto e trasmesso un gran numero. A questo proposito, non si può non citare il documentario andato in onda prima degli Europei 2021, intitolato “Sogno Azzurro” che, possiamo dire a posteriori, è stato di ottimo auspicio per la nostra nazionale.

Per quei pochi che non l’hanno visto, la serie porta lo spettatore negli spogliatoi della nazionale concentrandosi anche sulle relazioni tra i membri della squadra, mostrando i momenti di svago, ma soprattutto gli allenamenti e le lezioni del mister Roberto Mancini che porteranno poi l’Italia a vincere il campionato europeo per la prima volta dal 1968.

Per altre informazioni sulla realizzazione della serie leggete questo articolo di Rai Sport al riguardo.

Il calcio e le scommesse

La scommessa è una specie di riflesso tipico dell’uomo: quando due opinioni diverse si scontrano, è quasi naturale scommettere su quale delle due prevarrà. Esattamente così funzionano le scommesse sportive, i tifosi delle squadre rivali si “scontrano” amichevolmente puntando sul risultato che si aspettano di vedere. Il calcio chiaramente non è escluso da questo mondo.

È ovvio che se uniamo il calcio alle scommesse sportive otteniamo un duo vincente. Questo lo hanno capito i siti di scommesse sportive online, che tutto l’anno offrono innumerevoli eventi su cui scommettere.

Il calcio è popolarità

Il calcio è uno sport popolare, nel senso che è il gioco del popolo, è nato tra la gente comune e continua a divertire. Nessuno è immune al suo fascino e per questo nascono sempre nuovi contenuti che tengono gli spettatori incollati agli schermi.