Mi si è confuso il Karma al Teatro de’ Servi

Teatro de’ Servi , via del Mortaro, 22 Mi si è confuso il karma, martedì 18 gennaio alle 20.

Uno spettacolo che vuole coinvolgere lo spettatore e portarlo nella dimensione della lucida confusione mentale della protagonista, in cui egli stesso si rispecchia.

Una donna eternamente confusa, divisa tra il lavoro di manager, le attività artistiche e soprattutto le discipline olistiche, che non mancano mai, con ironia e auto – ironia analizza i nodi salienti delle esperienze che nella vita l’hanno portata ad essere ciò che è, nell’eterna speranza di migliorare e migliorarsi e nell’attesa di un “qui e ora “ che forse arriverà, se solo sarà capace di coglierlo.

Torna un nuovo appuntamento con le “Incoronate Comiche” al Teatro de’ Servi . Martedì 18 gennaio, Silvia Sciarra porta in scena Mi si è confuso il Karma . È uno spettacolo sulle contraddizioni in cui tutte le cinquantenni che sono state bambine, idealiste, mogli, sognatrici, realistiche, incantate e disincantate si riconoscono.

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.