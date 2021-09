Vi siete mai chiesti quale sia la differenza tra i diversi metodi di spumantizzazione come il metodo Charmat e il metodo classico? Parliamo di vino rifermentato e vino ancestrale.

Chi si appassiona alla conoscenza del mondo del vino e degli spumanti, spesso si trova a contatto con questi due modi di ottenere la frizzantezza della bevanda. Il momento principale che li distingue è quello della rifermentazione, che avviene in bottiglia piuttosto che in grandi autoclavi di acciaio. I prodotti che si ottengono sono differenti per purezza, qualità e unicità e gli esperti si trovano in molti casi a dibattere su quale sia il metodo migliore.

Avete mai sentito parlare, inoltre, di vino rifermentato e vino ancestrale? Il metodo di vinificazione ancestrale rispetto allo Charmat e al classico è il più antico per ottenere la spumantizzazione. Per saperne di più sulla rifermentazione in bottiglia andate a leggere il mio articolo pubblicato su CandyValentino.it.

Daniele Gizzi su vino rifermentato e vino ancestrale

Parliamo di vini ancestrali con un esperto, un sommelier e un vero appassionato di vini che si è occupato a lungo di selezionare e consigliare le migliori bottiglie per diversi ristoranti in Italia. Attualmente gestisce insieme ai suoi soci il bistrot Bottega Tredici nel centro storico di Roma dove i definisce l’oste. Nella puntata de Il gusto con Candy Valentino ci spiega come avviene esattamente la rifermentazione del vino in bottiglia e quali sono le caratteristiche e le peculiarità dei vini ancestrali.

Come racconta il nostro ospite, una delle principali caratteristiche della vinificazione con metodo ancestrale è che la pressatura delle uve è più leggera. Grazie a questa, si estraggono i lieviti autoctoni. e si procede con la fermentazione. Gizzi ci fornisce anche chiarimenti riguardo a come si fa la cosiddetta sboccatura del vino o dégorgement. Questa si effettua per eliminare il deposito della rifermentazione. Dal momento della sboccatura comincia a entrare ossigeno e il vino comincia a invecchiare. Non perdete questo approfondimento!

Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay