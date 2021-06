Dibattiti sociologici su disabilità e social

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Naturalmente come in tutti i campi ci sono anche i contro. Il bullismo mediatico colpisce in modo ancor più feroce e terribile di quello di quartiere. Le spese le paga sempre la parte più debole. Diventa quindi necessario capire che i privilegi vanno garantiti soprattutto a chi non li ha da sempre ma li ha conquistati con forza, determinazione e coraggio.

Moreno Sartori ci insegna a crescere coi nostri amici a quattro zampe, Fabrizio Acanfora ci fa riflettere sull’importanza delle parole e delle definizioni che non ci devono mettere in costante ansia da prestazione ma che devono essere utilizzate con coscienza e coerenza.

Tra i miei preferiti spiccano sicuramente Sofia Righetti , attivista disabile, femminista e dei diritti LGBTQ+ Valentina Tomirotti , esperta di contenuti multimediali e di comunicazione. Le sue avventure in giro per Mantova con la Pepitosa sono assolutamente da seguire.

Emanuela Fatilli

Emanuela Fatilli nata a Busto Arsizio dove tutt'ora vive, nel 1973 é sposata e madre di due figli Giovanni e Giacomo. Lavora presso l'ospedale di Magenta dal 1996 in qualità di Tecnico di Radiologia. Ha pubblicato il suo primo libro, " La casa infestata che non c'era l'albergo aperto", nell'ottobre del 2018 per la casa editrice milanese "Excogita ". Da settembre 2019 collabora con la WebRadio SenzaBarcode come speaker e autore per il programma Disabilità e Benessere.