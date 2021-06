Una storia dentro le rievocazioni storiche

Un prodotto più turistico di quello che si possa pensare: le rievocazioni storiche.

Intanto per dare una definizione le rievocazioni storiche sono attività nella quale si tenta di riproporre vicende o situazioni di epoche passate nella maniera più fedele e filologica possibile. Negli ultimi anni la rievocazione o commemorazione di eventi appartenenti al passato è stata sempre più oggetto di attenzioni a causa del numero, sempre crescente, di persone che ne sono entrate a far parte. In Italia non è affatto iniziata per cercare di valorizzare i nostri beni culturali ma bensì dalle feste popolari e paesane che col tempo sono riuscite a far ritagliare, alla rievocazione storica, il proprio spazio.

I rievocatori storici non cercano solo di riportare in vita il passato vestendosi con abiti dell’epoca di riferimento, ma riproducono anche repliche di reperti archeologici come utensili. armi e persino tecniche di comabattimento attraverso un processo di archeologia sperimentale .

Non esiste un “albo” dei rievocatori storici, per cui l’uso della parola “settore” è improprio: tuttavia gli addetti ai lavori se ne avvalgono molto spesso per feste o eventi privati. Di sicuro, grazie ad i nuovi tavoli di lavoro per le varie ripartenze, parlare di rievocazioni storiche oggi e riuscire finalmente a classificarle, sarebbe utile.

Si sta quindi pensando di inserirle tra le categorie dello spettacolo dal vivo, essendo effettivamente un’arte molto dinamica. Basti vedere le schermaglie tra le due fazioni in stile “wargame”, perché quindi non inserirle nel tanto declamato turismo esperenziale?

Nessuno di noi tecnici del turismo avrebbe nulla da dire

Le rievocazioni storiche creano spettacolo, meraviglia ed emozioni a chi la vede e ancora di più in chi la vive. Credo che ormai i tempi siano anche maturi per offrire un divertimento che abbia un valore educativo e costruisca partecipazione al proprio territorio, poiché già da anni partecipano all’indotto turistico dei piccoli comuni e borghi che se ne avvalgono per creare quel fermento nel palcoscenico del proprio territorio.

Non a caso di solito le rievocazioni storiche sono spesso accorpate in associazioni culturali estremamente ancorate ed impegnate sul piano della promozione territoriale.

Diventare protagonisti di un’avventura del passato è quello che servirebbe per avere ancora, in questo periodo storico, più consapevolezza di sé, della cultura e della tradizione della comunità ospitante, dando accesso ad un’autenticità di relazioni umane e di passioni condivise. Questa ritrovata umanità, con un occhio di riguardo al passato, può permetterci oggi di non dimenticare mai le nostre origini e le radici dalle quali proveniamo.

Foto di Ron Porter da Pixabay

