Lazio, banda larga e infrastrutture al top

Il Lazio tra le regioni più connesse d’Italia. Banda larga e ultra larga. Conosciamo la sitiuazione delle infrastrutture?

In Italia lo sviluppo della banda larga ed ultralarga procede spedito, ma ci sono alcune regioni che rispetto alle altre svettano per il tasso di copertura dell’Internet veloce. Tra queste spicca il Lazio che, non a caso, è una tra le regioni più connesse d’Italia grazie agli investimenti congiunti degli operatori infrastrutturali e di servizi di telecomunicazioni per quel che riguarda la posa della fibra ottica.

Perché è importante investire nella banda larga ed ultralarga

Dai giochi di casino alla visione di film e di serie Tv in streaming web, e passando per l’accesso ad Internet per lo studio o per il lavoro, la banda larga ed ultralarga per l’accesso alla Rete è ormai essenziale per i cittadini e per le imprese. Ragion per cui gli investimenti nelle infrastrutture di rete sono indispensabili, tra l’altro, anche per la digitalizzazione e per la modernizzazione del Paese.

La regione Lazio è al top per gli investimenti infrastrutturali nelle aree bianche

Per la connettività sul territorio, in particolare, la Lazio spicca rispetto alle altre regioni italiane per gli investimenti e per la copertura dell’Internet veloce nelle cosiddette aree bianche. Per definizione, l’area bianca è quella zona del territorio dove, per portare la banda larga ed ultralarga, si stima che non ci sia alcun piano di investimenti, nei prossimi tre anni, da parte di soggetti privati.

In tal caso la copertura dell’Internet veloce in queste aree che sono prive di reti broadband viene accelerata ed incentivata attraverso capitali pubblici, ovverosia con investimenti misti che andranno a coinvolgere lo Stato, le regioni o gli enti locali insieme agli operatori infrastrutturali di servizi di telecomunicazioni che si fanno avanti tramite gara.

I vantaggi e le condizioni per le reti Fttc realizzate con investimenti pubblici e privati

Dal punto di vista infrastrutturale, grazie alla posa della fibra ottica, gli investimenti per l’Internet veloce nelle aree bianche porta all’attivazione e quindi all’accensione di armadi stradali che sono collegati alla cosiddetta rete Fiber-to-the-cabinet (FTTC).

E questo porta le famiglie e le imprese ad accedere all’offerta di servizi di connettività a banda larga ed ultralarga. Con gli investimenti pubblici in queste aree bianche che, inoltre, obbligano pure all’accesso alla rete broadband in modalità wholesale.

Questo significa che, sulla rete realizzata, più operatori di servizi di telecomunicazioni hanno la possibilità di proporre le loro offerte retail garantendo così un’adeguata concorrenza di settore nei servizi di accesso ad Internet.

Quali sono i vantaggi delle reti FTTC, dai costi alla rapidità dei lavori

Le reti FTTC, per l’offerta di servizi di connessione veloce ad Internet, offrono il vantaggio di garantire connettività ad alte prestazioni a fronte di costi che sono contenuti a livello infrastrutturale per quel che riguarda la posa della fibra ottica. Con la conseguenza che i lavori, dall’inizio al completamento, vengono effettuati in tempi relativamente ridotti. Tecnicamente, con le reti Fiber-to-the-cabinet la fibra ottica parte dalle varie centrali e raggiunge gli armadi stradali che, nei quartieri delle città, sono sempre posizionati in aree strategiche.