Disponibile in rotazione radiofonica “Vasco Canta Rewind”, il nuovo singolo di Damiano disponibile in digitale dal 25 marzo.

“Vasco Canta Rewind” racconta la storia di Lisa, una ragazza che per il suo diciottesimo compleanno si regala un biglietto per il concerto di Vasco Rossi. In particolare viene descritto il momento dei 18 anni, quando si diventa adulti e si può rischiare di inseguire veramente i propri sogni tagliando il cordone ombelicale ed iniziando a vivere la propria vita.Spiega Damiano a proposito del brano: “Sono molto felice di poter presentare questo brano perchè sono un grandissimo fan di Vasco e nonostante questa sia una storia molto personale potrebbe rappresentare molte persone.”

Il videoclip è il sequel di ‘’Solo Una Volta Ancora’’ (precedente singolo di Damiano) e racconta la storia di Lisa in un ibrido live dove la protagonista prede parte al concerto del suo cantante preferito e la realtà si fonde con la fantasia.

Damiano Morisoli, in Arte Damiano

ha 22 anni ed è un cantante, attore e ballerino. Il suo percorso artistico inizia all’età di 8 anni con la danza Hip-Hop, disciplina che lo porta ad avere il primo contatto con pubblico, tramite esibizioni locali e competizioni nazionali e internazionali, riuscendo ad ottenere anche diverse vittorie, sia come singolo che come membro di una crew.

La danza lo porta alla recitazione, altra sua grande passione che coltiva ancora oggi, e successivamente al canto. Queste tre discipline gli permettono di giocare il ruolo di protagonista in un film Svizzero, con la produzione di Paolo Meneguzzi e prossimamente pubblico. Damiano rispetta molto Paolo e descrive la sua scuola (dove ha studiato fino a qualche mese fa) come una seconda casa, un luogo magico e sicuro dove creare. Attualmente studia recitazione a Roma presso la Tiziano Tozzi Accademy. “Vasco Canta Rewind” di Damiano uscirà in radio l’1 aprile.