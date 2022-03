“Fly” è il primo singolo di Alina Monti

Disponibile in rotazione radiofonica “Fly” (BIT Records), il nuovo singolo di Alina Monti, già presente su tutte le piattaforme di streaming dall’11 febbraio.

Il brano parla di uno stato di confusione mentale e allo stesso tempo della voglia di impegnarsi per raggiungere i propri obiettivi. È capitato a tutti di sentirsi confusi con se stessi o con le proprie scelte di vita e di trovarsi in un limbo di pensieri negativi che peggiorano la situazione. Spiega Alina Monti a proposito di Fly: “Con questa canzone cerco di trasmettere a tutti che siamo capaci di prendere in mano la nostra vita e renderla il più bella possibile, perché tutto parte dalla nostra mente. La canzone si intitola “FLY”, ovvero “VOLARE”, perché è proprio questo che ho bisogno di fare: spiccare il volo e riuscire a raggiungere i miei più grandi sogni.“

Alina Monti nasce nel marzo del 1997 a Leopoli in Ucraina e cresce successivamente a Ischia, la splendida isola della provincia di Napoli

A soli 3 anni scopre la passione per la musica, intrattenendo tutta la famiglia con canzoni e balletti. Questo amore per la musica l’ha resa molto determinata a raggiungere il suo sogno, ovvero quello di diventare una cantante e trasmettere le emozioni tramite le sue canzoni. Dopo l’incontro con Massimo Buonomo della VademaMusic, diventato il suo agente, Alina ha iniziato a lavorare con il produttore Stefano Di Meglio e insieme hanno creato un assaggio di quello che è il suo genere, il suo primo singolo intitolato “FLY” esce sulle piattaforme digitali l’11 febbraio e in rotazione radiofonica il 18 marzo.