È in radio “Slipping Away” il singolo d’esordio di Irha disponibile in digitale (Incisi Records), canzone introspettiva, profonda, con sonorità alternative pop.

«Sentivo la necessità di spogliarmi della corazza che per molto tempo ho indossato – dice Irha – per cercare di nascondere ogni mia piccola paura, errore e fragilità, premeditando ogni mossa e parola. Ma quella che doveva essere la mia arma di difesa, si è trasformata in un mezzo di autodistruzione, all’interno della quale ho iniziato a sentirmi ogni giorno più stretta, quasi da non riuscire più a respirare.

Questo brano è il frutto di un duro lavoro di introspezione, vissuto tra attacchi di panico, sensazione di non essere mai abbastanza e solitudine, durante il quale ho imparato che scappare e nascondersi non è mai la soluzione e che a volte perdere il controllo ci aiuta e tornare sulla giusta rotta.»

«Rappresentare visivamente un attacco di panico è un compito arduo poiché è una condizione interiore che solo chi lo vive riesce a percepire. L’interpretazione di Irha ha svolto un ruolo fondamentale per la buona riuscita di questa sfida, trasmettendo allo spettatore la massima essenza di ciò che si può provare durante uno stato di panico, di disagio e solitudine. Abbiamo voluto lasciare un messaggio di incoraggiamento nel finale di questo videoclip – afferma Manuel Guaglianone che ha curato la regia – per tutte quelle persone che pensano che non ci sia più una via d’uscita: la mattina, il sole sorge sempre per tutti.»

Irha, all’anagrafe Francesca Rapagnetta

è una cantautrice e musicista classe 2002, nata ad Atri. Sin da piccolissima si appassiona alla musica oltre oceano, trovando grande ispirazione in artiste come Katy Perry e Alanis Morissette. Ed è proprio vedendo una live performance di Katy Perry, ad 11 anni, decide di iniziare a suonare la chitarra, studiando da autodidatta. La passione per il canto arriva inaspettatamente, come un bisogno innato. Inizia a cantare nella sua cameretta, accompagnandosi con lo strumento, fantasticando di esibirsi su un grande palco, cantando all’unisono con un pubblico immaginario.

Nel 2015 si appassiona al mondo della produzione musicale, iniziando a scrivere e registrare i primi brani inediti e cover. Contemporaneamente entra a far parte di diverse band, come chitarrista e corista, portandola ad esibirsi di fronte ad un vero pubblico. All’inizio del 2020 capisce che essere solo una chitarrista non le basta più, e cresce in lei il desiderio di intraprendere un percorso da solista.

Ad ottobre 2021 entra a far parte nel roster artisti di Incisi Records, avendo così la possibilità di iniziare il suo percorso professionale.