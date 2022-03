Nuovo brano ‘Lift’ e progetti: intervista a Fabbrix Dj

Professione dj, a livello internazionale. Fabbrix, vero nome Alessandro Fabbri originario di Lariano, fuori con Lift.

Fabbrix è un artista poliedrico che sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista della produzione artistica. Musica e non solo, anche programmi tv e tanti progetti per il futuro. Tra le liete novelle di questa prima parte del 2022 c’è sicuramente l’uscita di un suo nuovo lavoro, Lift, un singolo di musica house pubblicato con un’etichetta internazionale, Groove Bassment. Uno spartiacque che potrebbe essere decisivo per la carriera di Dj Fabbrix, come lui stesso ci confida nel corso di una chiacchierata su presente e progetti futuri.

Alessandro, è uscito da poco il tuo nuovo singolo Lift: come sta andando?

“Il mio nuovo singolo Lift sta andando alla grande, molte persone mi contattano sui social e mi fanno i complimenti per il lavoro svolto, il che è la massima gratificazione. Mi stanno contattando anche per future collaborazioni, e so che il disco sta iniziando a suonare in molti club. Sono molto soddisfatto.”

Per chi lo volesse ascoltare, dove è possibile trovarlo?

Lo si può ascoltare direttamente su Spotify, sui digital stores. Per qualsiasi aggiornamento è possibile consultare il mio profilo Instagram dove condivido tutte le informazioni e gli aggiornamenti.”

Come definiresti questo tuo lavoro dal punto di vista del genere musicale?

“Si tratta di un brano tech, un genere che mi sta regalando tante soddisfazioni. Il brano sta riscuotendo molto interesse tra gli appassionati di questo genere, mi dicono che abbia un sound che entra nella testa della gente.”

C’è qualche artista al quale ti sei ispirato particolarmente?

La mia ispirazione costante è Fisher, disc jokey famosissimo sempre presente nelle classifiche in tutto il mondo: in particolare i suoi successo Losing It e You Little Beauty”.

Come è nata la tua collaborazione con l’Etichetta di Groove Bassment, una delle più importanti a livello internazionale?

“Gli ho inviato le mie produzioni, hanno apprezzato e hanno scelto ‘Lift’; si sono innamorati del mio brano e mi hanno fatto firmare con la loro etichetta. Ovviamente non ci ho pensato due volte.”

Quali sono i tuoi prossimi progetti?

“Sono in uscita con altri lavori, tramite una grande etichetta di Smash the House, e poi ho un brano in collaborazione con un dj molto famoso, in vetta alle classifiche di Top DjMag.”

Per quest’estate è in programma qualcosa a livello di live?

“Certamente, se la pandemia ci mette nelle condizioni e se ci sarà la riapertura dei club e festival. Ho in programma vari tours ma le date ancora non sono state definite per i motivi di cui sopra. Spero quantoprima di averle.”