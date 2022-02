“Il rumore dei no” è il nuovo singolo di Ponee

Esce giovedì 24 febbraio Il Rumore dei no (in distribuzione Believe), il nuovo singolo di Ponee. Un nuovo capitolo per il cantautore urban di Milano.

Il rumore dei no segue il precedente singolo “Battuta/Bazzoka“, un nuovo inizio sfacciatamente pop, rinnovando la simbiosi con la realtà creativa “Caramello”, di cui Ponee è co-fondatore e con la quale dà sfogo alle proprie idee, tra showcase, concerti e format musicali.

Sul “Rumore dei no” ci puoi ballare sopra; come quando ti bussano alla porta i bassi del club sotto casa, che un po’ ti fanno sbattere il piede a terra, un po’ ti fanno incazzare. Una sequenza di domande volte a se stesso e a Milano, tra la pesantezza dei dubbi e la leggerezza di fregarsene. Parte del secondo capitolo di Ponee, il “Rumore dei No” affronta la difficoltà di trovare una direzione e di chiarirsi le cose costantemente. O magari parla di altro e, chissà, sarebbe solo un altro “forse” da aggiungere alla lista.



Autore: Ponee – Produttore: Simone Manzotti – Mix: Blap Studio – Master: Claudio Giussani – Grafica cover e storie: Roberto Redondi – Foto stampa: Nicolò Posenato

Ponee è il principale alter ego musicale di Antonio Schiano, che si contorce tra ulteriori mutevoli personalità:

event manager, dj, autore per sé e per altr*. Ponee è però quella verità più nascosta, sommersa tra i pensieri, in bilico tra il reale e l’immaginato; un modo per raccontarsi senza i filtri della quotidianità più superficiale. Esordisce con il primo singolo “Excalibur” nella primavera del 2020, poi un Ep di 5 tracce in multi-color, poi la scelta di camminare su nuove strade, con il supporto e il sapore della propria realtà Caramello che, contemporaneamente, muove i primi passi verso il proprio concetto di creatività a 360 gradi; ovunque ci sia musica.

