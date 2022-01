Over The Sky: DJ Mauro Fire, DJ Martello e Cicco DJ

Da venerdì 7 gennaio disponibile in rotazione radiofonica “Over the sky (Radio Sax Edit)” (Sound Management Corporation), il nuovo singolo di Dj Mauro Fire Vs Dj Martello & Cicco Dj.

Over the sky, nuovo singolo nato dalla collaborazione tra Dj Mauro Fire, Dj Martello e Cicco Dj, è un brano dalle sonorità dance, interpretato da una voce calda e caratterizzato da un interludio di Raf Sax. Spiegano gli artisti a proposito della nuova release: «Non abbiate paura delle difficoltà perché il bello della vita nasce da lì». Il video di “Over The Sky” è stato realizzato da Raffaele Capasso che, con la tecnica dell’animazione, ha evidenziato che bisogna guardare oltre il cielo per realizzare i propri sogni.

Mauro Perrotti, noto con lo pseudonimo Dj Mauro Fire

nasce in Germania nel 1974. È stato dj supporter di Alexia, Corona, Taleesa, Gigi D’Agostino, Fargetta, Molella, Coccoluto, Todd Terry e molti altri. Nel 2010 inizia la nuova avventura artistica come producer realizzando vari brani.

Nel 2016 inizia un nuovo progetto: la collaborazione con l’amico fraterno Dj Martello con il quale formerà i “74 bros”. Nel Giugno 2018 apre la seconda serata del festival LIVE’n’LOVE a Vasto (CH) con artisti del calibro di Hardwell, Afrojack, Tujamo, Daddy’s Groove, KillTheBuzze, Martin Jensen, Dannic, Promiseland e Robert Blues.

Marcello Salis, in arte Dj Martello

nasce a Cagliari nell’aprile del 1974, nel periodo in cui nascevano i primi dj nel mondo. La sua passione inizia all’età di 12 anni, ma la sua vera avventura come dj e producer inizia nel 2013: in soli pochi mesi riesce a mettere sul mercato una decina di canzoni.

A febbraio 2015 partecipa al noto programma televisivo Top Dj trasmesso su Sky e presentato da Albertino, per poi firmare il suo primo singolo per Hit Mania. Nel 2016 forma con Dj Mauro Fire i “74 bros”; il loro primo singolo, “The strength of a woman”, presente su Hit Mania, arriva terzo nella top 100 europea.

Cicco Daniele, in arte Cicco Dj

nasce a Desenzano del Garda (BS). Ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica nel 1994 con un collega, anche proprietario dello Scacco Matto, nota discoteca degli anni ‘90. Dal 2000 ha iniziato a produrre, uscendo con Universal Music, Rai Trade, FMA. Nel 2005 apre il suo studio e diventa anche editore musicale con la sua Sound Management Corporation.

Da quel momento ha iniziato a produrre artisti, arrivando a uscire con diversi brani nel magazine di Hit Mania. Nello stesso periodo ha realizzato sigle per parchi acquatici, aziende, mascotte, canzoni natalizie e squadre sportive, oltre a tutti i prodotti discografici in uscita nei magazine nazionali. Ha suonato in serate insieme ad artisti come Dan Arrow, Sandy Marton, Alan Sorrenti e comici di Colorado. Attualmente è direttore artistico del parco acquatico La Quiete creando party ed eventi di rilevanza, oltre alla gestione di Notti Viola, Notti Rosse, CastelDebole Sotto Le Stelle e altri eventi di piazza della zona di Bologna.