SenzaBarcode: Cultura, WebRadio e I fiori di Pina

Domenica 28 novembre l’associazione SenzaBarcode sarà al mercato di via Ugo Ojetti con la sua WebRadio, la collana editoriale e le attività culturali.

SenzaBarcode, Associazione Culturale romana, sarà al mercato di via Ugo Ojetti domenica, 28 novembre, per l’intera giornata. Sarà possibile conoscere le attività dell’associazione che come obiettivi statutari ha la libertà di informazione e il diritto alla conoscenza. SenzaBarcode, che a settembre 2022 compirà 10 anni si avvale principalmente di due strumenti per raggiungere la sua Mission: il Magazine on-line senzabarcode.it e l’omonima WebRadio. Recentemente si è aggiunta la collana editoriale per autori non omologabili, edita da CTL Editore Livorno.

Domenica prossima, quindi, presso lo stand dell’associazione, sarà possibile conoscere il programma del 2022, i corsi per Podcaster e Blogger e assistere alla presentazione del libro di Marco Costantini, I fiori di Pina. Dalle 15, insieme a Sheyla Bobba, Presidente dell’Associazione e curatore della collana, l’autore racconterà della sua quinta pubblicazione e sarà disponibile per il firma copie e le dediche.

Per tutta la giornata saranno presenti anche Laura Mancini con Rose scarlatte, Andrea Barricelli con Dominio e Ribellione e il sequel, Equilibrio e Cambiamento. Si unirà anche l’autrice di Turismo: Nuovi sviluppi post pandemia, Giulia Vinci. Tutti della Collana Editoriale SenzaBarcode per CTL Editore.

I Fiori di Pina

La felicità è qualcosa di intangibile, ma a cui tutti aspiriamo. A volte riusciamo a stringerla tra le mani, ma come la sabbia scivola via tra le dita e l’unica cosa che resta è il rimpianto di non averla saputa trattenere; è proprio da questo presupposto che parte il mio romanzo: dal dolore per una perdita, alla rinascita per un nuovo amore…

Marco Costantini

Classe 1960, ragioniere e attualmente iscritto alla facoltà di Giurisprudenza presso la Sapienza di Roma. Lavora presso il Partito Radicale e l’Associazione Nessuno tocchi Caino.

Ha già pubblicato:

Dieci Stupide Idiozie – Imprimatur editore – 2016 (Racconti)

Senza più cadere – Compagnia Editoriale Aliberti – 2018 (Romanzo)

In punta di piedi… Tu amore – 2019 – Self Publishing (Poesie)

E se fosse Felicità – 2020 – Self Publishing (Romanzo)