Natale in via Flavio Stilicone con SenzaBarcode

Tornano i mercatini di Natale a Roma, il primo appuntamento SenzaBarcode è in via Flavio Stilicone il 8 e 9 dicembre. Tante sorprese interviste, libri e giochi di ruolo fantasy!

Dopo la bella esperienza del 28 novembre, in via Ugo Ojetti al grande mercato che si ripete ogni ultima domenica del mese, l’associazione culturale non profit, SenzaBarcode, torna fuori dal web. Libri, autori, WebRadio e tante sorprese allo stand di via Flavio Stilicone animato da Sheyla Bobba e tutti gli iscritti.

Per la festa dell’Immacolata, l’otto dicembre, dalle 10 si potranno incontrare gli autori della collana Libri SenzaBarcode, edita da CTL Editore Livorno. Laura Mancini sarà a disposizione dei suoi lettori nella mattinata con Rose scarlatte. In diretta con #Palcoscenico, nella versione di Natale, la seguitissima trasmissione di WebRadio SenzaBarcode condotta da Sheyla Bobba, alle 15 arriva Alessandro Bevilacqua, giovane talentuoso attore teatrale, ma non solo! Alessandro presenterà “Diario Perplesso di un incerto”, in scena il 18 e 19 dicembre al Teatro Tordinona di Roma. Marco Costantini, con I fiori di Pina, sarà presente nel pomeriggio, dalle 17, dopo la bella presentazione del 28 novembre.

Il 9 dicembre, dalle 11, in diretta con #Pyros

versione Arte di Natale, arriva allo stand Marina Baciocchi che dall’11 al 17 dicembre presso la galleria Art GAP – via di Santa Maria in Monticelli 66 – presenta il suo nuovo progetto artistico “Tra amore e rivoluzione: lettere dal carcere di Antonio Gramsci”. Il pomeriggio dello stesso giorno vedrà Giulia Vinci, autrice di “Turismo, nuovi sviluppi post pandemia” a disposizione di quanti vorranno leggere il suo saggio, recentemente presentato alla Camera dei Deputati. Dalle 16 infine, al calar del sole, il mondo del fantasy si impossesserà dell’area SenzaBarcode. Giulio Davì, con un fantastico allestimento, presenterà “Exodus – La leggenda del Flagello”. Insieme a Garv il nano, Leoric l’elfo, Lupogrigio l’umano e Tailàndar saremo condotti nei luoghi più remoti del Mondo Antico! Sarà presentato inoltre il manuale di Exodus – il gioco di ruolo, sempre a cura del Master, Davì!

Saranno tante le dirette con la WebRadio e le sorprese per quanti, l’8 e 9 dicembre, saranno al mercatino di Natale di via Flavio Stilicone

I prossimi appuntamenti natalizi saranno in Piazza Cina il 15 e 16 dicembre. In Piazza Mazzini il 17 con la presentazione di Giulia Vinci, il 18 appuntamento con

Alessandra Angelini e il suo BioPsichedelia dell’Anima e in conclusione il 19 dicembre con Fiorella Mandaglio con “Tra mito e Fantasia“.

“Non smetto di ringraziare l’associazione UNOE – Unione Nazionale Organizzatori Eventi -” dichiara Sheyla Bobba presidente e direttore di SenzaBarcode “la loro disponibilità nell’ospitarci in queste manifestazioni, ha reso possibile una parte importante delle nostre attività culturali: stare tra le persone! Sono quasi due anni che la nostra associazione “soffoca” nella stretta delle limitazioni per il contenimento del contagio e le attività esclusivamente sul web. Essere fuori dalla rete è magnifico, per me e tutti i ragazzi”.