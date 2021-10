G 20 ecco le misure restrittive alla viabilità

Scattano oggi le misure restrittive alla viabilità, che rientrano nel piano di sicurezza messo a punto in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G20, che si terrà questo fine settimana.



Zona di massima sicurezza nel Quartiere – Eur dalle ore 19.00, con l’interdizione totale al transito veicolare e limitazioni al transito pedonale in tutte le aree limitrofe alle sedi del Vertice.



Migliaia i nostri agenti impegnati nei servizi di viabilità e nel presidio dei varchi che delimiteranno l’area del IX Municipio, interessata dalle riunioni.

Oltre l’Eur, anche tutta la zona del Centro sarà off limits, con possibilità di temporanee chiusure al traffico.



Si ricordano di seguito le discipline provvisorie di traffico adottate





Mi piace: Mi piace Caricamento...