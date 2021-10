Quali sono i caratteri distintivi di un casinò online sicuro?

Il gioco d’azzardo online è stata sicuramente l’industria più vivace dell’intero periodo pandemico. Un boom inaspettato, ma diventato poi inevitabile via via che la situazione è andata peggiorando.

La passione degli italiani si è riversata soprattutto sui casinò online e le slot machine, mattatrici dell’intera industria del gioco e di gran lunga la miglior attrazione ancora oggi disponibile per gli utenti. In un contesto sempre più ampio e variegato, in cui internet gioca un ruolo centrale, va da sé chiedersi quanto sia importante la sicurezza per i casinò online. E soprattutto quanto sia importante distinguere un casinò legale da uno illegale. Ecco, il punto è tutto qui.

“L’errore più comune per i giocatori, infatti, è imbattersi in portali non autorizzati ad erogare servizi di gioco. Cosa che rappresenta un doppio pericolo, perché ad essere minata è la privacy stessa dei giocatori. Occorrerebbe dunque muoversi con un buon vademecum”, – spiegano gli esperti di Casinò Sicuro -, per capire come identificare i casinò online che, in Italia, operano in piena legalità. “Esistono dei segni distintivi per questi portali, spesso dettagli semplici ma fondamentali. Il primo è il logo ADM, sigla di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Unico e solo ente che in Italia eroga prodotti da gioco”.

L’ADM infatti è presente, col suo logo, su tutti i portali del circuito legale. Si tratta della premessa principale per la sicurezza di un portale. Quando ci si imbatte nel logo, si può stare ben sicuri che lo spazio è del tutto protetto e pienamente sicuro per i gamer. Quali sono gli altri caratteri distintivi?

Le caratteristiche dei casinò online italiani del circuito legale

Al logo ADM si aggiungono altri dettagli. Le diciture “Gioco Responsabile” e “Gioco Sicuro, per esempio. Ulteriori certificazioni, a cui possono allegarsi altre di enti esterni. Uno di questi è quello legato alla certificazione eCogra azienda britannica che controlla e certifica i servizi di online gaming europei. Gli stessi casinò sicuri hanno un dominio chiaro ed identificabile: “.it” e non “.com”. Dettagli a cui si aggiungono altre cose più specifiche. I casinò online sicuri offrono procedure di registrazione regolamentate, regolari operazioni di deposito e prelievo, sistemi di crittografia, gestione del credito di gioco, siti app sicure ed eventuali file di installazione.

Gli stessi offrono percentuali di vincita certe: vi è un RTP, il ritorno al giocatore, che è giocoforza impostato prima di cominciare il gioco. Così come, alla base dello stesso, vi è la casualità. L’RGN, il generatore casuale di numeri, è ennesima garanzia della legalità di questi canali, essendo l’unico algoritmo che determina le vincite di una slot.

Per chiudere attenzione alla privacy, assicurata in ogni momento coi casinò legali; la cronologia di gioco e i servizi clienti, erogati tramite email, numeri verde, live chat, sempre a disposizione dei giocatori.

