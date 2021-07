ADM, cyber sicurity e gioco online

Cosa significa la sigla ADM associata alle piattaforme di gioco online? Conosciamo le sigle per divertirsi in sicurezza.

Molte piattaforme richiedono all’utente una registrazione dei propri dati per poter usufruire dei servizi ed è quindi in questo processo che diventa importante la sicurezza. I governi di tutto il mondo hanno definitivamente compreso i pericoli presenti nel mondo virtuale e quindi in Italia ad esempio è bene affidarsi a piattaforme e siti web che abbiano regolare licenza ADM.

AAMS, sigle importanti per divertirsi in sicurezza

Quella dei casinò in Italia è una storia lunga quasi 500 anni che comincia ufficialmente a Venezia nel 1638 con la fondazione della prima casa da gioco al mondo, ma inizia già ai tempi degli antichi romani e tracce importanti risalgono anche al medioevo, a dimostrazione che il gioco d’azzardo è molto radicato sulla nostra penisola da sempre. In realtà però la prima nazione del continente europeo a muoversi e legiferare a proposito di gioco d’azzardo e scommesse è stato il Regno Unito, ed è anche per questo motivo che le maggiori case di produzione software di giochi provengono dalla terra della Regina Elisabetta da quando l’intrattenimento si è spostato su dispositivi digitali.

In Italia l’organo governativo che ha la responsabilità e la funzione di regolarizzare il gioco è l’ADM, acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Precedentemente l’organo che assicurava la trasparenza e la legalità di giochi a premi, scommesse e azzardo in Italia era l’AAMS acronimo di Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che è stato poi incorporato nell’attuale Agenzia delle Dogane, ma questo strumento è stato inglobato poi dall’ADM con il decreto legge 27 giugno 2012 n. 87 poi convertito successivamente in legge il 7 agosto 2012, n. 135.

Diventa quindi fondamentale saper riconoscere i siti degli operatori che hanno questa regolare licenza, e ci sono principalmente due modi per farlo

Il primo è quello di verificare se sul sito su cui si intende divertirsi o registrarsi è presente il logo ADM riconoscibile perché al centro del simbolo campeggia una stella caratterizzata dai tre colori dell’Italia nella sua “pancia”, mentre tutto intorno fanno da cornice rotonda alla stella tricolore 12 stelle blu. L’altro modo per accertarsi di essere su un sito riconosciuto dall’ADM è visitare il sito ufficiale dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dare un’occhiata a tutte le licenze concesse nell’archivio messo a disposizione dal governo.

In un panorama così vasto come quello degli operatori e degli attori che offrono servizi di intrattenimento online è giusto fornirsi dei giusti mezzi e delle corrette informazioni per evitare quanto più possibile problemi relativi alla sicurezza dei dati. Non è infatti solo prezioso salvaguardare i propri dati bancari, è altresì fondamentale gestire al meglio i nostri propri dati personali come foto, video, ma anche messaggi, email e poi ancora documenti di lavoro e buste paga.

Ormai gran parte dei nostri dati sensibili sono migrati online con il passaggio dal digitale all’analogico e cresce dunque l’esigenza di essere “padroni” di strumenti di sicurezza anche minimi. Per chi volesse navigare e giocare in tutta tranquillità oltre a effettuare la verifica delle regolari concessioni dei vari siti potrebbe affidarsi a una VPN, un sistema che fa da filtro fra il proprio dispositivo e il sito web su cui si naviga, occultando così tutte le nostre informazioni personali e sensibili.