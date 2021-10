Sospesi, il comic show che sorprende

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Teatro de’ Servi, via del Mortaro 22. Consigliata la prenotazione al 06 6795130 o sul sito del Teatro . Orario spettacoli da martedì a sabato ore 20. Domenica ore 17.30.

dando vita ad uno spettacolo adatto a un pubblico variegato, poiché ricco di idee e di quell’artigianato mentale di cui la comicità ha bisogno per aprirci la mente e alleggerire il cuore. Due ore di spettacolo al termine del quale si uscirà più leggeri, quasi… Sospesi.

Spazio alla leggerezza, all’ironia e alle riflessioni al Teatro de’ Servi , dal 26 al 31 ottobre con Sospesi, comic show di Filippo Roma e Marco Passiglia , con la partecipazione di Enrico Seminara. Sospesi è uno spettacolo sorprendente, pieno di risate e riflessioni comico filosofiche, nel quale Filippo Roma e Marco Passiglia portano in scena monologhi e storie satiriche apparentemente staccate tra di loro, ma che alla fine si scoprirà essere tasselli di un’unica storia che ha un unico fine: ritrovare la leggerezza.

