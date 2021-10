Come un’Anomalia, in ricordo di Adriano Sgobba

Come un’Anomalia. Scene e canzoni in ricordo di Adriano Sgobba. Sabato 30 ottobre 2021, ore 18.30. In diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Altrove Teatro Studio.

Una serata di Teatro e Musica a tema De André per ricordare Adriano Sgobba: formatore, ufficio stampa e comunicatore culturale. L’evento sarà associato a una raccolta fondi i cui ricavati verranno devoluti interamente alla Fondazione Umberto Veronesi e alla ricerca sui tumori cerebrali.

“Il Tempo è quanto di più importante avete da offrire”. Queste sono le parole che Adriano Sgobba ha ripetuto più spesso nel corso della propria esperienza professionale, come formatore, ufficio stampa e comunicatore culturale. Un’esperienza fondamentale, intensa ma troppo breve. Adriano Sgobba, colpito due anni fa da una forma non comune di tumore cerebrale, a causa di un riacuirsi della malattia, è venuto a mancare a soli 36 anni lo scorso 29 settembre nella propria casa romana.

Perché l’enorme bagaglio umano e intellettuale di Adriano non venga dimenticato

la moglie Federica Nastasia e l’amico Daniele Sidonio, travolti dall’enorme ondata di affetto e stima giunta già nel corso delle prime ore successive alla sua scomparsa, hanno dato vita a “Come un’Anomalia. Scene e canzoni in ricordo di Adriano Sgobba”. Sabato 30 ottobre dalle 18.30, una serata di teatro e musica, con la direzione musicale di Michele Nastasia, in cui tanti amici saliranno sul palco dell’Altrove Teatro Studio – di cui negli ultimi anni Adriano aveva curato l’ufficio stampa – per rendere omaggio a un uomo dalla rara sensibilità intellettuale e umana che, in particolare nel corso della propria carriera a Roma, aveva sostenuto decine di giovani promesse del teatro, della musica, del giornalismo e della cultura, promuovendone talento e aspirazioni.

Filo conduttore di “Come un’Anomalia (da un verso della canzone Smisurata Preghiera) sarà Fabrizio De André: cantautore e poeta non solo molto amato da Adriano ma al quale egli aveva anche dedicato studi approfonditi nel corso della sua carriera prima universitaria e poi professionale. Una connessione quasi fisica quella tra Adriano e l’artista genovese che lo aveva influenzato anche nella sua produzione redazionale, come critico di teatro e musica.

Nel corso della serata, saliranno sul palco

Ottavia Bianchi, Giorgio Latini (direttori dell’Altrove Teatro Studio), Ivan Talarico, Carlo Valente, Sara Franceschini, Nico Maraja, Ruvio, Elena D’Elia, Luca Maria Spagnuolo, Dino Lopardo, Chiara Arrigoni, Ottavia Orticello, Andrea Ferrara, Eva Gaudenzi, Peppe Millanta, Nunzia Mita e Graziano Giannese.

L’evento, che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Altrove Teatro Studio, grazie alla supervisione tecnica di Alessandro Ruvio, sarà associato a una raccolta fondi: il ricavato della serata, infatti, verrà interamente devoluto alla Fondazione Umberto Veronesi e alla ricerca sui tumori cerebrali. Chiunque voglia fare un’offerta, può collegarsi al sito della Fondazione e lasciare il proprio contributo in memoria di Adriano. La campagna di raccolta fondi è disponibile sul sito della Fondazione Umberto Veronesi.