JAZZMI abbraccia Milano. IV edizione

Il grande jazz torna in città. Arriva la sesta edizione di JAZZMI. Dal 21 al 31 ottobre 2021 a Milano e provincia, scopriamo i primi nomi.

Un’edizione speciale che vuole buttare il cuore oltre gli ostacoli della pandemia e che vuole riportare il jazz, nazionale e internazionale, in teatri, luoghi di cultura e socialità di tutta la città. Biglietterie aperte dal 7 settembre. Dal 29 settembre il programma completo di JAZZMI con tutte le novità.

Dopo l’edizione interrotta bruscamente e necessariamente a fine ottobre dello scorso anno, il grande jazz torna in città con rinnovata energia e speranza e la convinzione che musica dal vivo e cultura possano continuare ad avere effetti terapeutici per affrontare le sfide del nostro vivere quotidiano. JAZZMI non rinuncia a nessuna delle sue caratteristiche principali.

JAZZMI vuole continuare a comunicare gioia e a generare partecipazione. Nel rispetto reciproco e delle norme in vigore, per uscire insieme dall’emergenza e riconquistare gradualmente la normalità. L’estate ha dimostrato in tutta Italia che il Jazz ha riavvicinato con successo il proprio popolo, ha fatto ripartire il settore professionale: musicisti, tecnici, operatori. Dobbiamo continuare su questa strada. Il Jazz dal vivo ci aiuterà ancora una volta a sconfiggere le nostre paure, a lenire le nostre sofferenze, a ridarci l’emozione insostituibile del concerto. Tutti insieme per goderne il suo fascino unico.

Luciano Linzi e Titti Santini

Giro di boa per JAZZMI in un autunno che, speriamo e crediamo, sarà un momento di passaggio anche per Milano in questa tempesta che è la Pandemia. JAZZMI torna in un’edizione che è costruita interamente come una dedica a Milano e che coinvolgerà grandi artisti del jazz italiano e internazionale, prodotta da Associazione JAZZMI, Ponderosa Music & Art e Triennale Milano Teatro, in collaborazione con Blue Note Milano e con la direzione artistica di Luciano Linzi e Titti Santini.

Centinaia di artisti coinvolti fra concerti nei grandi teatri e giovani jazz band in ogni spazio cittadino, JAZZMI è fra i primi festival musicali di jazz in Italia per pubblico e diffusione in città ed è diventato una certezza e un appuntamento che unisce spettatori di tutte le età. La larga rete di collaborazioni del festival è ancora a lavoro per costruire un’edizione che garantirà sicurezza e rispetto delle norme in vigore e a fine mese sarà presentato il programma completo e saranno svelate tutte le novità.

Date e artisti

Giovedì 21 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

Ticket: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro*

Venerdì 22 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

RICHARD BONA & ALFREDO RODRIGUEZ

Ticket: prevendita 40/30 euro, alla porta 45/35 euro*

Sabato 23 ottobre

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

TONY MOMRELLE

Ticket: prevendita 28/18 euro, alla porta 33/23 euro*

Domenica 24 ottobre

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

BROKEN SHADOWS

Ticket: prevendita 28 euro, alla porta 33 euro*

Ore 21.00 | Conservatorio di Milano, Sala Verdi

PAOLO FRESU “Around Tŭk”

Ticket: prevendita 50/25 euro, alla porta 55/30 euro*

Martedì 26 ottobre

Ore 20.00 e 22.30 | Triennale Milano Teatro

FABRIZIO BOSSO 4TET

Ticket: prevendita 28 euro, alla porta 33 euro*

Mercoledì 27 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

CAMILLE BERTAULT

Ticket: prevendita 25/15 euro, alla porta 30/20* euro

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme

ALEX BRITTI feat. FLAVIO BOLTRO

Ticket: prevendita 50/525 euro, alla porta 55/30 euro*

Giovedì 28 ottobre

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

VINICIO CAPOSSELA “’Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 45 euro, alla porta 50 euro*

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro

YARON HERMAN TRIO

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Venerdì 29 ottobre

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro

VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano

VINICIO CAPOSSELA “’Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 45 euro, alla porta 50 euro*

Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

JOEL ROSS

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro

MOSES BOYD

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Domenica 31 ottobre

Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro

THEO CROKER

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano

PETER BERNSTEIN QUARTET FEAT. JESSE DAVIS, DAVID WEISS, ROBERTO GATTO

Ticket: prevendita 27/17 euro, alla porta 32/22* euro

Programma completo sul sito ufficiale.