Intervista a Christian Baroni: “Correrai da me”

Dal 7 gennaio in rotazione radiofonica “Correrai da me”, nuovo brano di Christian Baroni su tutte le piattaforme di streaming.

“Correrai da me”, nuova release di Christian Baroni, è una canzone di speranza, di sogni mai raccolti, seppur desiderati in un modo assai intenso, quasi carnale, e che puntualmente si rincorrono in un circolo vizioso.

«Ho scelto questo brano come mio terzo singolo perché rappresenta un momento della mia vita che mi ha segnato a lungo e non andrà mai via. Non ci sarà modo di cambiare ciò che è stato. La cosa migliore è imprimerlo in una canzone e ricordarsi cosa la vita ci mette davanti per sfidarla e diventare chi siamo». cOSì Christian Baroni.

Il videoclip ufficiale di “Correrai da me”, diretto da Lorenzo Lecci, è una proiezione mentale del protagonista che, all’interno del suo sogno, ha visioni sempre più presenti del suo amore sfuggito.

La cosa lo esaspera e lo rende felice allo stesso tempo finché, una volta sveglio, capisce di essersi immaginato tutto e spegne quello che per ultimo, rappresentava il collegamento col suo recente passato.

Di cosa parla la canzone?

Sebbene nel titolo si parli di una corsa, in realtà è una richiesta di fermarsi e capire noi stessi e chi abbiamo davanti. Ciò che vorrei dire è di vivere tutto quello che di bello abbiamo e per farlo delle volte bisogna fermarsi sia fisicamente che mentalmente.

D’altronde le pause anche nella musica sono fondamentali; possono enfatizzare o appesantire un concetto o viceversa dare un respiro e alleggerire il tutto.

Ci sono cantautori o band che ti ispirano nel tuo lavoro?

Ce ne sono tanti perché ascolto tantissima musica di tutti i generi. Potrei citarne un sacco ma restando più vicini al mondo del cantautorato credo Cremonini, gli One Republic, i Coldplay.

Tra i brani che hai rilasciato finora, qual è quello cui sei più legato?

Per ora tutti e tre allo stesso modo.

A quando un EP?

Vediamo. Sicuramente a breve ci saranno novità.

Un messaggio per i lettori?

Grazie a chi l’ha fatto, per aver ascoltato “Correrai da me”. A breve ci saranno altre news.