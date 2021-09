L’arte di Luigi Grossi per Arkeda Open House 2021

Dal 15 settembre si può ritirare il braccialetto per il tour AOH 2021, Arkeda Open House, del maestro Luigi Grossi in Vico Lungo del Gelso 49, Napoli.

Giallo come il sole con la vita in un simbolo è il braccialetto di Luigi Grossi ideato per il tour Arkeda Open House 2021 dal 22 al 25 settembre 2021. Si può ritirare dal 15 settembre 2021, allo studio del Maestro Luigi Grossi (in Vico Lungo del Gelso 49, Napoli) il braccialetto d’artista da lui ideato per il tour settembrino Arkeda Open House, data in cui sarà pubblicato anche l’itinerario AOH 2021 sul sito ufficiale e sulle pagine social, facebook ed instagram dedicate.

Giallo come il sole è il braccialetto, e propositivo come pochi il Maestro Luigi Grossi, che non ha lesinato in fantasia e creatività, infatti oltre al colore vivace, ha impresso sul dorso un inequivocabile spermatozoo stilizzato che ha spiegato, vuole essere il processo di continuità nella ricerca dell’essenzialità, e della vita, perché l’origine è racchiusa lì, in un piccolissimo elemento vitale, praticamente invisibile, ma che contiene la grandezza divina.

Come ha sottolineato Melania Sauro curatrice di studio 49

“E’ una strada immensamente semplice, ma di una straordinaria originalità. Ogni categoria professionale dà vita a progetti nuovi, e lo spermatozoo di Luigi Grossi, elegantemente indossato al polso per AOH, è l’augurio agli architetti per nuove creazioni e prospere attività”. Tutto nell’ottica di sbalordire, come le date settembrine, patrocinate dal Comune di Napoli, dall’Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia e dall’OICE- Confndustria, oltre alla collaborazione con l’istituto IPSEOA Duca di Buonvicino, e il consueto messaggio: abitare è un interesse trasversale per tutti, ovvero un leitmotiv di vita, che genera passioni e convivialità.

Ideato e organizzato da at&dr, con il sostegno della storica galleria di arte contemporanea Studio Trisorio, che partecipa anche con un suo evento in tour, sabato 25 settembre dalle 11.00- 13.00 (in galleria a via Carlo Poerio 110, Napoli). Presenti anche i partner Leonardo Immobiliare, consulenti immobiliari d’eccellenza con agenzie diramate sul territorio, Tenuta Cavalier Pepe una delle aziende vitivinicole Irpine di riferimento e Masler, l’esclusivo servizio turistico di macchine d’epoca.

La partecipazione per AOH 2021 dei professionisti architetti e ingegneri degli studi NHP ESCo srl, Studio Bargone Architetti Associati, Ars Constructa, Valentina Garraffa, Giuliana Morelli, B5 srl, Studio KR e Associati S.r.l., EOSS Architettura, Michele Piccolo + Partner 2 DA Lab, SmithBarracco, Od’A Officina d’Architettura, Fabiana Longo e Rosa Troja, Studio Archis, Interplan 2 Architects, Poiesis Architetti, MT-A Mario Toraldo Atelier di architettura, Francesca Faraone, e Manuarino Architettura.

Un percorso arricchente, dal taglio trasversale e vario, con tipologie di lavori e location che mostrando una rosa di ambientazioni tra le più poliedriche, con professionisti di diverse specializzazioni, che ne fanno un surrogato dell’architettura, informativo e turistico.