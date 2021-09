Popolo, etnia e razza, per dire tre cose diverse

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Tumblr (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La razza è una specie contraddistinta da caratteri comuni esteriori ed ereditari (razze suine, bovine, canine…). Il concetto di razza è puramente empirico nell’uomo e privo di fondamento dal punto di vista genetico poichè discendiamo tutti dallo steso gruppo di individui. Viene spesso utilizzato in senso politico per differenziare e discriminare le persone in base al colore della pelle, al genere, alla religione o al potere politico.

Il Popolo è una collettività etnicamente omogenea che realizza un’unità con autonomia civile e politica. (Gli Arabi furono riuniti da Maometto in un unico popolo…) In senso Collettivo il Popolo sono i sudditi di uno stato che deve tutelarne i diritti e preservarne l’esistenza.

Emanuela Fatilli

Emanuela Fatilli nata a Busto Arsizio dove tutt'ora vive, nel 1973 é sposata e madre di due figli Giovanni e Giacomo. Lavora presso l'ospedale di Magenta dal 1996 in qualità di Tecnico di Radiologia. Ha pubblicato il suo primo libro, " La casa infestata che non c'era l'albergo aperto", nell'ottobre del 2018 per la casa editrice milanese "Excogita ". Da settembre 2019 collabora con la WebRadio SenzaBarcode come speaker e autore per il programma Disabilità e Benessere.