Il gitano di Martina Collu

#6SenzaBarcode online. Venerdì 5 marzo, ore 21 è la volta di Martina Collu e Il gitano, Nulla Die Edizioni.

Il mese dell’inizio della Primavera meteorologica per Pyros e la rassegna letteraria #6SenzaBarcode online si apre con Martina Collu e la sua ultima fatica letteraria, Il gitano per Nulla Die edizioni. Appuntamento a venerdì 5 marzo, ore 21.

“È più facile correggere la figura sullo specchio che cercare di cambiare lo sguardo che l’apertura” è questo che pensa di sé Morea Blanco una donna addormentata, tremendamente a disagio nel suo corpo e nella sua mente ma dalla presenza potente e magnetica, che attrae a sé tutto ciò che la circonda. ma anche fragile e ipersensibile con un senso di colpa costante nella sua vita una vicenda attraente che nella penna di Martina Collu trova fascino e scorrevolezza punto tutto il romanzo ruota intorno al lontano pomeriggio di infanzia e al corpo insanguinato di un Gitano. “ dentro sono protetta, fuori Sono in pericolo” . Ma non si può restare nascosti a lungo, la verità perseguita e prima o poi viene a galla.

La trama de Il gitano

Gibilterra è solo una lingua di terra in equilibrio sulle onde, i confini non sono valicabili e nemmeno lo si può desiderare. Fuori è pericolo, dentro è conforto. Morea Blanco è soltanto una bambina quando tutto avviene. Pedala forte sulla sua bici in discesa da Europa Road sino ai four corners, fino al confine, per raggiungere la cugina Salomè e i suoi amici sui motorini. Ciò che accade dopo lei non lo ricorda. La faccia insanguinata del gitano non l’ha mai vista. Ora ha più di quarant’anni, il passato affiora nelle sembianze dei complessi che sono sempre esistiti, ma c’è qualcuno in grado di allontanarla da quel suo corpo da gigante di cartapesta e farla sentire leggera.

Le permette di dimenticare, elidendo le forme per concedersi all’etereo. Morea Blanco è adulta, ma il suo viso è sempre lo stesso. Lo riconosce subito Greta O’Dell, che non è altro che Greta Sciaccaluga, una sua vecchia compagna di scuola, candidata a Chief Minister di Gibilterra per i Socialdemocratici. Elezioni scontate, un futuro certo, se solo prima non ci fosse stato il passato. Se solo non ci fosse stato il gitano a corrompere i ricordi.

Canale YouTube (per il video): https://www.youtube.com/user/SenzaBarcodeChanel

WebRadio, trasmissione “Pyros, il fuoco della cultura: https://webradio.senzabarcode.it/series/pyros/

Titolo: Il gitano

Autore: Martina Collu

Genere: Narrativa contemporanea

Casa Editrice: Nulla Die Edizioni

Collana: Parva res. I romanzi

Pagine: 201

Prezzo: 16,00 €

Codice ISBN: 978-88-691-53-143

Per l’acquisto SenzaBarcode consiglia: Nulla Die Edizioni

Mi piace: Mi piace Caricamento...