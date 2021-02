Monica Lozzi. Revoluzione per #Roma2021

Revoluzione Civica per Monica Lozzi presidente del Municipio VII e candidata sindaco “programmare e dimostrare che le cose si possono fare”.

Monica Lozzi è stato eletta presidente del VII Municipio per il MoVimento 5 Stelle che ha lasciato nel luglio 2020 per unirsi al partito sovranista ItalExit di Gianluigi Paragone. A novembre dello stesso anno però lascia anche l’ex collega pentastellato per un progetto civico: Revoluzione Civica. Non risparmia critiche pesanti a Virginia Raggi, tra le altre cose l’accusa di dimenticarsi delle periferie.

Ieri 8 febbraio, ha dichiarato “mentre la Sindaca di Roma con toni trionfalistici annuncia interventi sull’area di Largo di Torre Argentina, su panchine, ringhiere e plexiglass, il Municipio VII nel frattempo sostituendosi al Comune di Roma ha effettuato circa 300 potature, e procederà a piantumare circa 470 nuove alberature nelle prossime settimane. Mentre i grandi appalti sul verde cittadino restano bloccati il Municipio VII procede spedito per restituire ai cittadini un verde pubblico all’altezza della nostra città.

Questa è l’ennesima riprova della urgente necessità di un reale decentramento dei poteri verso i Municipi di Roma, visto che le priorità sono nei quartieri dove l’assenza del Campidoglio è sempre più evidente“.

A #Roma2021

Il 15 gennaio Monica Lozzi è stata ospite della trasmissione #Roma2021 per WebRadio SenzaBarcode che ci conduce nella campagna elettorale verso le le comunali che dovrebbero tenersi tra maggio e giugno di quest’anno.

A proposito dell’emergenza sanitaria dichiara che come Municipio si sono attivati dai primi istanti del lockdown “insieme ad un sistema di assistenza coordinato con le associazioni, per dare sostegno alimentare alle persone in difficoltà… circa un centinaio di famiglie, collaborando anche con la comunità di Sant’Egidio e le parrocchie del territorio…”. Ma è certamente consapevole che si tratta di misure importanti, ma palliative e che bisogna cercare una soluzione per la povertà di molti cittadini della capitale.

A proposito di Revoluzione Civica, Monica Lozzi, spiega quali sono le linee guida e le ambizioni della lista “diciamo che portiamo avanti la politica del fare, perché abbiamo dimostrato che le cose possono essere fatte. Al settimo abbiamo portato avanti il 90% del programma elettorale, ci sono ancora tante cose da fare, ad esempio sui rifiuti, il grande argomento di Roma… poche parole e lavoriamo sulla programmazione. Dobbiamo anche intervenire sull’ emergenza nell’immediato, ma programmare è indispensabile. Dobbiamo cominciare a dimostrare che si possono fare. Poi ci sono che possono essere fatte nell’immediato e altre che richiedono più tempo…”.

L’intervista completa e nel podcast a fondo pagina.