Caffè Nemorense, quando il chiosco è solidale

Vi racconto Caffè Nemorense insieme allo chef Lorenzo Leonetti: un progetto sociale legato al mondo della gastronomia.

All’interno del parco Virgiliano di Roma, nel Municipio II, c’è il Caffè Nemorense, un punto di ristoro e di ritrovo ripristinato qualche anno fa grazie all’impegno della cooperativa sociale Barikamà insieme alla società Bistrot Grandma S.r.l. Questa struttura coperta con sedie e tavolini all’aperto, immersa nel giardino all’inglese, offre la possibilità di consumare la colazione, il pranzo e anche l’aperitivo in primavera ed estate, in qualsiasi giorno della settimana.

Nato come progetto di riqualificazione di un’area verde in stato di abbandono, punta sulla somministrazione di prodotti lavorati di primissima qualità, unendo questo servizio all’attenzione alle categorie sociali svantaggiate. La scelta dei prodotti, come birre artigianali e vini biologici, è basata sull’etica alimentare, con collaborazioni nell’ambito del commercio equo solidale e con aziende che consentono il riconoscimento di una filiera controllata o a chilometro zero. L’area antistante il chiosco ospita anche tanti eventi culturali.

La cooperativa Barikamà

La cooperativa sociale Barikamà è nata dopo la rivolta di Rosarno del 2010 come progetto di microcredito, grazie all’impegno di sei ragazzi africani fuggiti dallo sfruttamento nelle campagne. Il loro prodotto principale è uno yogurt biologico che si può trovare anche al Caffè Nemorense. Oltre a questa produzione, curano la coltivazione di ortaggi bio a Martignano nonché la vendita degli stessi nei mercati a chilometro zero di Roma oppure la consegna a domicilio in bicicletta.

Intervista a Lorenzo Leonetti

Lo chef Lorenzo Leonetti, uno dei due ragazzi che hanno avviato il progetto, racconta nel dettaglio lo spirito che anima questa iniziativa in un’intervista. Come scoprirete, Caffè Nemorense rappresenta un’occasione di inserimento lavorativo per migranti e ragazzi con sindrome di Asperger.

In questo episodio de Il Gusto con Candy Valentino scopriamo come avviene la selezione dei prodotti e al contempo la manutenzione del parco. Quest’ultima ha previsto, ad esempio, la completa pulizia delle superfici e delle caditoie, la manutenzione del prato e dei cespugli. Ascoltatelo sulla Webradio SenzaBarcode.