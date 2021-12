Una Voce Per San Marino: fase II Categoria Emergenti

È terminata la prima fase di Accademia & Casting per la Categoria Emergenti di “Una Voce Per San Marino.

Il nuovo contest-festival organizzato da Media Evolution srl e finalizzato a individuare un soggetto vincitore che San Marino RTV porterà all’Eurovision Song Contest 2022 in rappresentanza della Repubblica di San Marino. Una seconda fase di selezione per la Categoria Emergenti avrà luogo dal 3 all’11 gennaio presso il Teatro Titano della Città di San Marino. Il progetto, in sinergia sia con la Segreteria di Stato per il Turismo, Poste, Cooperazione ed Expo della Repubblica di San Marino, sia con la Radiotelevisione di Stato San Marino RTV, vedrà la partecipazione sia di concorrenti Emergenti, che di artisti Big del settore musicale, senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso.

Sono ad oggi oltre 400 le iscrizioni arrivate da artisti di tutto il mondo desiderosi di sfidarsi dal vivo a suon di note per arrivare a rappresentare San Marino all’Eurovision 2022 in programma a Torino.

«È una novità assoluta in Repubblica – commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati – È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti».

La fase finale per la Categoria Emergenti prevede per i primi tre classificati tre premi in palio, pari rispettivamente a 1000 (mille), 2000 (duemila) e 7000 (settemila) euro. Conclusa questa fase, inoltre, verranno selezionati i nove progetti Emergenti che accederanno alla Finalissima per competere con i Big al fine di aggiudicarsi la vittoria del festival e la successiva partecipazione all’Eurovision Song Contest.

Regolamento ufficiale del Festival.