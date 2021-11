Sabrina Schiralli dal 29 in rotazione I nostri sogni

Dal 29 ottobre è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming I nostri sogni, brano di Sabrina Schiralli estratto dal nuovo album omonimo in uscita il 26 ottobre.

Il brano chiave del nuovo album di Sabrina Schiralli, I nostri sogni, è la ballad romantica per eccellenza scelta dall’artista come pezzo principale poiché è quello che la rappresenta maggiormente. Il testo del singolo parla di un amore sofferto, del senso agrodolce di illusione che una storia finita lascia nel cuore di chi ha amato. Un sentimento di incompiutezza prodotto da sogni non realizzati, lasciati a metà. Con questo brano, l’artista vuole proporre all’ascoltatore un nuovo punto di partenza: se stesso, con tutti i propri pezzi e desideri a cui dar voce.

Il videoclip del brano è stato girato presso la riserva di Torre Guaceto e il castello di Carovigno, in Puglia, luoghi meravigliosi e dalla natura incontaminata, la stessa che ispira l’artista nella composizione musicale e nella pittura (essendo anche una pittrice con all’attivo moltissime mostre nazionali).

«Questo album rappresenta per me il coronamento di un sogno: realizzare una raccolta di tutte le mie emozioni in musica – spiega Sabrina Schiralli a proposito del nuovo progetto discografico – Finalmente ho potuto pubblicare un album di inediti scritti interamente da me, composto da ballad romantiche che raccontano di amori difficili, sofferti, di relazioni finite o lontane; alcuni testi sono autobiografici, altri sono storie immaginate. In questo album, tuttavia, non mi riferisco solo all’amore di coppia. L’ispirazione proviene anche dall’amore per la musica, e da altri sentimenti affini, come l’amicizia. Il titolo dell’album rappresenta uno spiraglio di luce in questo periodo storico buio che stiamo attraversando».

Di seguito la tracklist dell’album

Nel giardino dei sospiri

La mia Musica

Distanze

In questa notte

Baciami

L’amore più bello

I nostri sogni

Torno qui

Te ne sei andato via così

Dedicato a te.

Chi è Sabrina Schiralli?

Sabrina Schiralli e un’artista a 360° che ha saputo, nel tempo, unire due nobili arti come la musica e la pittura, in un mondo tutto suo in cui le melodie della sua musica e i colori dei suoi quadri convivono in perfetta armonia. Si è laureata in Pianoforte col massimo dei voti e la lode e in Oboe col massimo dei voti presso il Conservatorio N. Piccinni di Bari. Dopo la formazione classica si è perfezionata in Repertorio Pianistico Pop e Canto Pop grazie a numerose masterclass e ha seguito i corsi di perfezionamento oboistico con nomi come Carlo Romano, primo oboe orchestra della RAI , Francesco Di Rosa primo oboe La Scala, Navarro primo oboe orchestra Mozart diretta da Abbado.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali pianistici. Dotata di voce dal timbro suadente, ha tenuto numerosissimi concerti in Italia e all’estero presso circoli, sale e teatri di prestigio (Axica Centre di Berlino, Expo Fiera di Milano, Circolo Vela di Bari, Salone affreschi Teatro Pretruzzelli, Bari, Teatro Fusco Taranto, Teatro Traetta, Bitonto e molti altri). Ha svolto attività concertistica in qualità di pianista accompagnatore collaborando con diverse formazioni (tenori, soprani, strumentisti). Ha lavorato in vari spettacoli musicali/teatrali in veste di protagonista cantante e pianista.

Da ricordare “Note su tela” e “Connubio di Arti”, spettacoli di sua ideazione in cui si uniscono musica, pittura, recitazione e danza realizzati in diversi teatri

Ha lavorato come Primo Oboe in moltissime orchestre e per Rai e Mediaset collaborando con artisti di rilievo come Al Bano Carrisi, Gianni Morandi, Mario Biondi, Tosca D’Aquino, Massimo Giletti, Ornella Vanoni, Emma Marrone, Lino Banfi eccetera. A soli 25 anni ha ottenuto il suo primo incarico pubblico come Docente di strumento musicale nel liceo. E’ tuttora docente di Musica nella scuola media.

Nel settembre 2017, ha fondato l’Accademia di Formazione Artistica La Dimora dell’Arte di cui è Direttrice e docente occupandosi della formazione dei giovani talenti dello spettacolo. E’ vocal coach ed è stata membro di giuria in diversi concorsi canori nazionali. Nel giugno 2019 ha pubblicato il suo primo Album, “Innamorata”, che unisce le sue due anime: quella classica e quella pop. Il disco contiene raffinate tracce cover rivisitate di genere soft pop e il suo primo lavoro inedito “Torno qui”, di sua composizione e arrangiamento. Il disco ottiene consenso di pubblico e di critica. Ad ottobre 2021 esce il suo secondo album contenente dieci inediti di sua scrittura testi e musiche: “I nostri sogni”.

All’attività musicale affianca da sempre quella pittorica. Ha partecipato fin da piccola a diversi concorsi di pittura. Ha esposto in mostre personali e collettive in sale di prestigio in tutta Italia ottenendo premi e riconoscimenti. E’ Direttore artistico della Stargate Universal Service presso cui si occupa di allestimento di mostre artistiche e organizzazione di eventi. Donna, Musica e Natura: queste le tematiche della sua pittura. Le sue opere hanno stile figurativo/astratto con tecnica olio su tela oppure tecnica mista su tela o materiale di recupero.