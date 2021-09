XVII edizione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime del Cinema italiano, la manifestazione organizzata da Cinecircolo Romano, presieduta da Catello Masullo, al Cinema Caravaggio.

Dei 10 film selezionati e proposti al pubblico e che concorreranno, tutti, ai premi tecnici, tre saranno in concorso per l’attribuzione del primo premio, il Premio Cinema Giovane propriamente detto, attribuito dal pubblico e dagli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) e del Premio per Opera Preferita dagli Studenti.

A concorrere per il primo premio: I Predatori di Pietro Castellitto, Non odiare di Mauro Mancini e Nevia di Nunzia De Stefano.

Gli altri 7 film selezionati, che concorrono ai premi tecnici della Giuria sono: L’Agnello di Mario Piredda, Il Regno di Francesco Fanuele, Magari di Ginevra Elkann, Rosa Pietra Stella di Marcello Sannino, Paradise – Una nuova vita di Davide Del Degan, Sul più bello di Alice Filippi, Tolo Tolo di Checco Zalone.

Hanno già confermato la loro presenza al Festival la gran parte dei registi e degli artisti che concorrono ai premi tecnici

Il Premio Cinema Giovane propriamente detto sarà attribuito dal pubblico, sia degli adulti che degli studenti del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore e dei PCTO. La Giuria popolare dei soli studenti attribuirà lo speciale Premio per Opera Preferita dagli Studenti. Il Comitato di selezione/Giuria, poi, assegnerà anche i seguenti premi tecnici, ai quali concorrono tutte e 10 le opere selezionate: Menzione speciale della Giuria; Premio Giorgio Fanara alla Migliore Attrice; Premio Giorgio Fanara al Migliore Attore; Migliore Regia; Migliore Sceneggiatura; Migliore Montaggio; Migliore Fotografia(cinematografia); Migliore Scenografia; Migliori Costumi; Migliori Musiche; Migliore Trucco; Migliore Parrucchiera per il Cinema, Migliori Effetti visivi; Migliore Produttore di Opera prima; Migliori recensioni degli Studenti.

La Giuria/Comitato di selezione del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime

presieduta da Catello Masullo (critico cinematografico membro SNCCI, presidente della Giuria Premio di Critica Sociale alle ultime 6 edizioni della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Direttore artistico del Premio Cinema Giovane & Festival delle Opere Prime).

È composta da (in ordine alfabetico):

Ugo Baistrocchi (storico del cinema)

(storico del cinema) Cristiana Bini (Direttore di produzione cinematografica)

(Direttore di produzione cinematografica) Martine Brochard (attrice e artista di fama internazionale)

(attrice e artista di fama internazionale) Luciana Burlin (responsabile del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore del Cinecircolo Romano e membro di Commissione Revisione Cinematografica MiC)

(responsabile del Progetto di Educazione al Cinema d’Autore del Cinecircolo Romano e membro di Commissione Revisione Cinematografica MiC) Cristina Cano (musicologa di fama internazionale)

(musicologa di fama internazionale) Paola Dei (critico cinematografico e psicologa del cinema)

(critico cinematografico e psicologa del cinema) Roberto Leoni (regista e sceneggiatore di fama internazionale, sceneggiatore di Alejandro Jodorowski per Santa Sangre)

(regista e sceneggiatore di fama internazionale, sceneggiatore di Alejandro Jodorowski per Santa Sangre) Armando Lostaglio (regista, Direttore Cineclub De Sica)

(regista, Direttore Cineclub De Sica) Franco Mariotti (regista e critico cinematografico, conduttore di molte delle cerimonie di premiazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia)

(regista e critico cinematografico, conduttore di molte delle cerimonie di premiazione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia) Enzo Natta (critico cinematografico)

(critico cinematografico) Ernesto Nicosia (Presidente Archivi del ‘900 e Direttore artistico del Santa Marinella Film Festival)

(Presidente Archivi del ‘900 e Direttore artistico del Santa Marinella Film Festival) Roberto Petrocchi (regista, Direttore artistico di Roma Film Corto)

(regista, Direttore artistico di Roma Film Corto) Rossella Pozza (giornalista, Direttore responsabile della rivista specializzata «Qui Cinema» del Cinecircolo Romano)

(giornalista, Direttore responsabile della rivista specializzata «Qui Cinema» del Cinecircolo Romano) Antonio Rizzo (filmaker, giornalista, scrittore)

(filmaker, giornalista, scrittore) Carlo Sarti (regista)

(regista) Cristian Scardigno (regista, Direttore artistico del Cisterna International Film Festival)

(regista, Direttore artistico del Cisterna International Film Festival) Paola Tassone (Direttore artistico Festival Tulipani di Seta Nera).