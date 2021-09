Salute e benessere sessuale, un rapporto stretto

Vivere la propria sessualità in modo sano, dando libero sfogo a quello che in fondo è un aspetto centrale della vita.

La salute è un equilibrio perfetto tra stato di benessere del corpo e della mente: un obiettivo al raggiungimento del quale contribuiscono tanti fattori, compresa la sfera sessuale. Perché questi due concetti sono strettamente connessi tra di loro? Prima di tutto per una questione fisica: fare sesso è una attività che rilascia ossitocina, endorfine e un’ondata di altre sostanze chimiche responsabili del benessere nel cervello. In particolare l’orgasmo può aumentare l’umore, indurre il sonno, rilassare e persino ridurre la sensazione di dolore.

A livello fisico il sesso sano può essere ottimo per la salute cardiovascolare: uno studio pubblicato nel gennaio 2015 sull’American Journal of Cardiology ha scoperto che gli uomini che avevano rapporti sessuali più frequenti presentavano un rischio inferiore di infarto, indipendentemente dalla disfunzione erettile.

Tutto questo fa sì che sesso e salute vadano sempre più a braccetto: ecco perché è indispensabile vivere la propria sessualità in modo naturale, libero, aperto, senza restrizioni. E l’epoca che stiamo vivendo sembra andare incontro a queste esigenze, così caratterizzata da una libertà sessuale, se non altro a livello di comunicazione.

Il boom del sesso online

Il boom del sesso è sotto gli occhi di tutti, una crescita enorme registrata negli ultimi anni grazie alla proliferazione del web. Siti di streaming, video, portali di annunci e quant’altro hanno contribuito all’esplosione del comparto.

Un esempio concreto arriva dai dati relativi all’acquisto di gadget e oggetti per il piacere sessuale all’interno dei sexy shop; anche qui è stato internet a conferire una spinta decisiva, visto che oggi esistono tanti portali online, come nel caso di Easytoy, che possono presentare una vasta gamma di prodotti e gadget sempre per il piacere sessuale.

Perché in rete? Perché sul web fare acquisti di questo genere è molto più rapido, veloce, comodo e soprattutto anonimo: non c’è più la necessità di recarsi di persona presso un sexy shop fisico per effettuare acquisti.

I benefici del sesso

Un’esplosione neanche troppo sotterranea, alla luce del giorno, che vede la rete come terreno fertile ideale per la proliferazione di tutto ciò che ruota attorno al sesso. Un tema alquanto importante perché, per tornare al tema di partenza, il sesso può dare una spinta ad alcuni aspetti del benessere e della salute fisica delle persone.

La ricerca scientifica ha evidenziato diversi possibili benefici oltre alla procreazione che derivano dal rapporto sessuale. Questi vantaggi includono la conservazione della salute del cuore in alcune persone, la riduzione della pressione sanguigna ed un rafforzamento del sistema immunitario.

Foto di monileoni da Pixabay