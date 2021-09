A Cinecittà World torna Viva l’Italia

Nel prossimo weekend di Settembre continuerà il più grande evento Interforze realizzato in un parco a tema, Viva l’Italia a Cinecittà World.

Gazzelle, volanti, auto storiche, laboratori della scientifica, mezzi militari, autopompesimulatori di navi, unità cinofile, fanfare e atleti dei gruppi sportivi si radunano ancora tutti insieme a Cinecittà World, l’11 e 12 settembre 2021 con un suggestivo ed imponente spiegamento di forze, per un evento unico in Italia.

Le Forze Armate, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco danno vita a Viva L’Italia, manifestazione benefica giunta alla quinta edizione. Nel parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma sfileranno uomini, donne e mezzi che, senza sosta, ogni giorno, garantiscono la nostra sicurezza.

Un’occasione unica per scoprire, da dietro le quinte, il lavoro quotidiano e le tecniche utilizzate dai Corpi che operano sul nostro territorio e nelle missioni internazionali.

Quest’anno saranno devoluti 3 euro per ogni biglietto speciale legato all’evento a Enti Assistenziali Familiari di Forze Armate, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco.

Il tema prescelto, legato alle Olimpiadi di Tokio, sarà “Campioni di vita, campioni di sport”, per focalizzare le storie di uomini e donne che sono contemporaneamente atleti (olimpici e paraolimpici) e servitori dello Stato. E ogni giorno alle 16 sul palco della Cinecittà Street sarà possibile incontrare gli atleti olimpici e paralimpici che in questa estate che volge al termine hanno portato in alto la bandiera italiana, tra cui Abraham De Jesus CONYEDO RUANO, medaglia di bronzo a Tokio nella lotta libera e Mirko Zanni, medaglia di bronzo nei pesi.

La centralissima Piazza della Televisione ospiterà i mezzi di Esercito Italiano, Marina Militare, Aereonautica Militare, Arma dei Carabinieri.

Sulla Cinecittà Street, invece, saranno presenti nel primo fine settimana i mezzi della Polizia di Stato, con i laboratori della scientifica, la Lamborghini Huracan e 2 moto della Stradale. Non mancheranno l’unità cinofila e una rappresentanza degli atleti e delle Fiamme Oro, alcuni dei quali medagliati alle olimpiadi di Tokyo.

Per le due giornate, alle 12,30 e alle 15,00, in Cinecipiscina gli istruttori della formazione motoria dei Vigili del fuoco attenderanno i visitatori perrisvegliare i muscoli e fare, insieme, un po’ di attività motoria.

Sono inoltre previste dimostrazini del Corpo Militare Croce Rossa

Protagoniste anche Bande e Fanfare: Sabato 11 sarà la volta della Fanfara appiedata del 4° Reggimento CC a Cavallo. Domenica 12 settembre concluderà, sempre alle 17,40, la banda dell’ Aeronautica Militare.

Sabato 11, inoltre, alle 20,30 sotto il cielo colorato di luminarie e luci d’autore del maestoso tunnel di Polvere di Stelle, in Cinecittà Street, volteggeranno le Farfalle Azzurre dell’Aeronautica.

“Come in un Parco, il divertimento e la sicurezza degli ospiti sono il frutto di tanto lavoro, infrastrutture, tecniche e investimenti mirati” commenta Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World “così la protezione dei cittadini è garantita dal lavoro costante di uomini e mezzi specializzati. Perciò è importante, attraverso eventi come questo, svilupparne la consapevolezza e la conoscenza”.

La Polizia di Stato è “orgogliosa di partecipare all’evento anche per le finalità di solidarietà che persegue. Ed infatti parte dell’incasso verrà devoluta al Piano Marco Valerio destinato ai figli dei poliziotti, in servizio ed in pensione, affetti da patologie”.

Lo Stato Maggiore della Difesa è lieto di partecipare, anche quest’anno,a “Viva l’Italia a Cinecittà World” l’evento a scopo benefico dedicato alla solidarietà, in una collaborazione ormai consolidata e condivisa, quest’anno a sostegno degli Enti Assistenziali Familiari Forze Armate. Un’occasione interessante anche per approfondire la conoscenza del mondo militare e delle Forze dell’Ordine.