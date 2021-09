I prossimi film della DC, storie sconnesse

Warner Bros ha deciso di creare storie sconnesse fra loro, ricominciando tutto da zero. Scopriamo i prossimi progetti con gli eroi della DC.

Dopo il fallimento di Justice League e del Dc Extended Universe, Warner Bros ha deciso di creare storie sconnesse fra loro, ricominciando tutto da zero. Scopriamo insieme i prossimi progetti con protagonisti gli eroi della DC.

Peacemaker – gennaio 2022. Serie firmata HBO Max (in Italia uscirà probabilmente su Sky), diretta da James Gunn e con protagonista John Cena. Lo show è collegato direttamente con The Suicide Squad – Missione Suicida (diretto da Junn con Cena fra i protagonisti).

The Batman – 4 marzo 2022. Ennesima reinterpretazione dell’Uomo Pipistrello. Il film è distaccato dal personaggio di Ben Affleck e dal DCEU. Alla regia Matt Reeves (The War – Il pianeta delle scimmie) e nel cast Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Andy Serkis e Colin Farrell.

Black Adam – 29 luglio 2022. Epico film con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson. Film in lavorazione da svariati anni e che dovrebbe essere ambientato nell’universo di Shazam

The Flash – 4 novembre 2022. Folle film diretto da Andy Muschietti (It) in cui Barry Allen viaggerà nel multiverso (dovrebbero essere presenti due Batman, quello di Ben Affleck e lo storico Michael Keaton). Il film più atteso in casa DC.

Aquaman and the Lost Kingdom – 16 dicembre 2022. Sequel del film del 2018. Tornano sia Jason Momoa che Amber Heard. In cabina di regia torna il visionario James Wan.

Shazam! Fury of the Gods – 2 giugno 2022. Sequel del film del 2019, questa pellicola si prospetta ancora più epica e divertente. Vedremo anche il Black Adam di “The Rock”?

Sono in lavorazione anche il terzo capitolo con protagonista Wonder Woman, un nuovo film di Superman (con protagonista un Clark Kent afro-americano) prodotto da J.J. Abrams, una pellicola con protagonista la maga Zatanna (scritto dalla Premio Oscar e autrice di Una donna promettente, Emerald Fennel) e prodotti con protagonisti Batgirl (il film dovrebbe uscire solo su HBO Max), Blue Bettle e Blackhawk.