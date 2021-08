Quali sono i vini kosher?

Le caratteristiche e i processi di produzione e imbottigliamento dei vini kosher. Con Carola Parano, scopriamo di cosa si tratta.

Nelle ultime puntate abbiamo parlato della ristorazione kosher diffusa in molti ristoranti e comunità ebraiche in Italia. Inoltre abbiamo dato qualche esempio di ricette tipiche di chi, a casa o nei locali commerciali, cucina seguendo le regole della kasherut. Dopo aver affrontato il discorso del cibo, oggi voglio indagare, invece, le norme che riguardano la produzione e il consumo di vino per gli ebrei in Italia. Nel nostro Paese il vino è una bevanda immancabile sulle tavole della maggior parte delle famiglie ma è un elemento fondamentale anche nella religione ebraica. Nel mio articolo appena pubblicato su CandyValentino.it potrete leggere una piccola guida alla scoperta dei vini kosher, un prodotto di elevata qualità.

A rilasciare la certificazione che un vino è adatto al consumo per gli ebrei praticanti è un rappresentante del rabbino, presente in diverse fasi della vinificazione per verificare il rispetto di tutte le prescrizioni. Si tratta, tra l’altro, di certificazioni che scadono e vanno rinnovate, per tutelare costantemente i consumatori.

Intervista sui vini kosher a Carola Parano

A seguito delle mie ricerche, come sempre ho pensato di coinvolgere un esperto sull’argomento per avere maggiori delucidazioni e conoscere interessanti aneddoti. Nella puntata de Il gusto con Candy Valentino ho intervistato una vera appassionata di vino nonché ambasciatrice kosher style. Si tratta dell’avvocato Carola Parano, che è anche docente ONAV. Carola è inoltre membro dell’associazione NOI, Nuova Ospitalità Italiana, della quale avevo parlato insieme al presidente, il maitre di sala stellato Gianni Armiento. In linea con la filosofia di NOI, dunque, l’avvocato Parano ci offre in questa intervista una piccola formazione e illustra nel suo intervento:

tutte le fasi della produzione dei vini kosher condizionate da quanto indicato nella Torah,

le diverse tipologie di certificazioni dei vini kosher esistenti.

Non perdetelo, per scoprire anche come procurarvi e assaggiare i vini kosher, per fare una nuova esperienza di gusto.

