Outfit perfetti per ogni dress code

Come creare outfit perfetti per i party, tutte le idee da considerare. Quel tocco di classe in più con un abito targato Made in Italy.

Pian piano si sta cercando di tornare alla normalità e, quindi, riprendono anche i party. A numero chiuso, ovviamente, e con le dovute misure di sicurezza. Per queste occasioni però è sempre bello avere a portata di mano un bell’outfit da sfoggiare dopo tanto tempo passato in casa. Che si tratti di un aperitivo, infatti, o di una festa vera e propria, l’abito è l’elemento chiave per la propria immagine. Ogni occasione ha però un dress code: bisogna sapere che per ogni evento c’è sempre un look che è più adatto rispetto ad un altro. Sta a noi poi valutare come e cosa scegliere in base ai nostri gusti.

Sicuramente oltre all’abito sono necessari i giusti accessori, che possono infatti donare luce e completezza al look. Come già anticipato, però, il vestito è sicuramente l’elemento chiave. Il consiglio è quindi quello di comprendere se si tratta di un’occasione semplice tra amici, dove magari poter indossare anche qualcosa di easy ma carino, oppure di un evento particolare dove l’ideale sarebbe invece indossare dei vestiti eleganti. Ce ne sono tantissimi su Twinset.com, tutti con uno stile unico e ricercato, di alta classe. Si parte ad esempio dal classico abito lungo nero, fino ad arrivare a quelli più particolari con stampe a foulard. Anche le lunghezze sono molteplici, proprio per poter abbinare al meglio il proprio outfit alle diverse esigenze.

Per un party è sempre bello essere alla moda ed un abito Made in Italy del brand d’abbigliamento in questione è, senza dubbio, una referenza in più. Un capo tra i più richiesti, sia da giovani che da persone più grandi, è il tubino in maglia. Si tratta di un comodo vestito che può essere indossato sia per eventi eleganti che per eventi più semplici. Il monocolore, poi, è sicuramente la fantasia più indicata per un evento classico, ma mai dimenticare di osare! Anche le stampe particolari proposte da Twinset sono un’ottima idea, basta solo scegliere in base ai propri gusti ed il gioco è fatto.

Un’altra ottima idea per un party, soprattutto di sera, potrebbe essere quella di scegliere un abito in satin, magari abbellito con una cintura ed altri accessori che vanno ad impreziosire ancora di più l’outfit. Questa caratteristica farà sì che il tessuto si illumini sotto una meravigliosa luce sia di giorno che di sera, ma lo spettacolo al buio è sicuramente differente e molto apprezzabile. Brillerai grazie all’outfit da te scelto. Insomma, per un party o per una semplice uscita, un vestito elegante è sempre la giusta soluzione. Saranno poi gli accessori a completare il look ma, soprattutto, l’importante è sempre seguire il proprio stile. Solo in questo modo si potrà spiccare e, ovviamente, dare quel tocco di classe in più con un abito targato Made in Italy.

