Salute e Costituzione

La Salute come stato di benessere psico fisico mentale e sociale di ogni individuo è l’oggetto dell’articolo 32 della Carta Costituzionale Italiana.

Il Benessere dell’individuo viene indicato come essenziale per potersi integrare nel proprio ambiente naturale e sociale. La Costituzione aggiunge anche un’altra frase secondo me molto importante che è interesse della collettività.

Il benessere è visto quindi come un bene sociale. Ritorna quindi il tema sociale dei diritti umani che non vanno visti come un capriccio delle minoranze ma come bene comune ed interesse della collettività. Più volte ho affrontato il tema sociale della disabilità come responsabile dell’idea stessa di disabilità e di tutto il processo nominativo delle diversità.

Ma se la Costituzione dice che il benessere e la salute vanno tutelate come bene collettivo, oltre che individuale, che cosa ha spinto la società a discriminare le persone in base al loro stato di salute compromettendone anche il benessere?

Il fatto di cronaca più rilevante a tal proposito è che benchè la Costituzione indichi quale sia il modo corretto di gestire la salute e il benessere si rende necessario fare altre leggi a tutela di quelle persone che la salute e il benessere se lo vedono costantemente negato e non solo: far passare queste leggi sembra sempre poco prioritario.

La mia speranza è che la società decida di fare un passaggio culturale dove le affermazioni costituzionali già scritte da quasi un secolo, diventino parte integrante del nostro sentire e della nostra realizzazione. Solo in questo modo potremmo essere sicuri di vivere in una società civile.

Ascolta Diritto e tutela della salute