Venerdì 23 aprile, ore 21, Un amore soprannaturale di Luigi Tirella alla Rassegna Letteraria #6SenzaBarcode.

Torna alla Rassegna letteraria #6SenzaBarcode Luigi Tirella con Un amore soprannaturale anticipato lo scorso anno durante la presentazione del suo precedente romanzo “L’ultimo sogno su far della sera” pure edito da CTL editore Livorno. Thomas Pellegrini, un quarantenne scapolo e insoddisfatto della sua vita monotona e solitaria, si ritrova in chiesa per pregare e partecipare ad una celebrazione eucaristica. I quel momento un inatteso è unico incontro gli sconvolge completamente la vita. Inizia così una serie di incontri particolari che sembrano capitargli proprio per rimetterlo sulla buona strada.

Un romanzo fantastico, una fiaba moderna e romantica accompagnata da una forte componente spirituale, metafisica o semplicemente soprannaturale.

Luigi Tirella è nato a Roma, ma vive attualmente a Livorno. Ama leggere e scrivere. Tra i suoi numerosi interessi coltiva la passione per la cultura dei paesi nordeuropei e desidera promuovere gli scambi culturali tra l’Italia e queste nazioni.

Crede che la scrittura sia uno strumento indispensabile per comunicare, conoscere e riflettere. L’obiettivo che si pone tramite le sue recensioni è di far scoprire la bellezza e l’importanza della lettura e la grande ricchezza interiore che essa ci trasmette. Inoltre aspira, in una società dove spesso mancano la memoria e la speranza, a ridare spazio e valore al tempo, il dono più prezioso che abbiamo, e alle ottime idee, quelle capaci di rinnovare il nostro cuore e il nostro spirito.

Tutto questo è per lui possibile dando valore alle persone e quindi agli autori che credono fortemente nel proprio lavoro.

Titolo: Un amore soprannaturale

Autore: Luigi Tirella

Casa Editrice: CTL editore Livorno – Libeccio edizioni

Pagine: 140

Prezzo: 13 €

Codice ISBN: 9788833871585