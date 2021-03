I metodi di agricoltura innovativa

Adottare metodi di agricoltura innovativa e praticare la cosiddetta agricoltura 4.0 sta diventando sempre più urgente.

L’aumento della popolazione mondiale e del conseguente del fabbisogno di cibo, infatti, rende necessaria l’applicazione di misure per contenere gli sprechi nelle coltivazioni e aumentare la produttività. Allo stesso tempo il ricorso a prodotti chimici e pesticidi è deprecabile per la sostenibilità ambientale. Quali sono, dunque, gli strumenti per coniugare tutte queste esigenze e consentirci di nutrirci con alimenti sani e di buona qualità? Esistono una serie di moderne tecnologie da combinare nella coltivazione delle terre, come:

il ricevitore GPS collegato ai mezzi pesanti con i quali si lavorano le terre;

il monitoraggio satellitare per analizzare lo stato di salute delle piante;

i sensori ambientali per valutare in tempi rapidi il fabbisogno idrico del suolo,

i robot per il settore agricolo per la raccolta dei dati e la gestione della semina automatizzata;

i droni, per monitorare le colture e valutare di conseguenza il reale bisogno di fertilizzanti o trattamenti.

Nel mio articolo su CandyValentino.it vi parlo in particolare di un kit di strumenti progettato in Italia per adottare l’agricoltura innovativa nella coltivazione delle viti.

Leggi anche Aprire un’azienda agricola

I vantaggi dell’agricoltura innovativa

Di agricoltura innovativa si è iniziato a parlare già ai tempi dell’introduzione della divisione della terra in campi. Intorno agli anni ‘70 si usava l’espressione agricoltura di precisione per riferirsi alle tecnologie importate dagli Stati Uniti. Con il tempo però, naturalmente, questo concetto si è allargato a più significati.

I sistemi di monitoraggio delle colture adattati dalla cosiddetta agricoltura 4.0 consentono di avere un controllo costante anche su aree molto ampie. Uno dei vantaggi è che si abbattono anche i costi orari di lavorazione del terreno perché i processi sono gestiti in modo più più rapido ed efficace. Si ha la possibilità di acquisire in tempi molto rapidi tante informazioni su problematiche che a volte non sono facilmente individuabili a occhio nudo.

Per le piccole e medie imprese agricole italiane non è facile investire le somme necessarie per procurarsi gli strumenti tecnologici che permettono di ammodernare i propri metodi di lavoro. D’altro canto il Ministero dello Sviluppo Economico già da quattro anni ha disposto l’erogazione di una serie di sostegni finanziari per quelle aziende agricole che vogliono introdurre macchinari più efficienti. Nell’episodio de Il gusto con Candy Valentino, spiego in modo approfondito il funzionamento dei diversi strumenti innovativi a disposizione.