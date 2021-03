#6SenzaBarcode online presenta La particella di Dio. Un segreto mai rivelato di Matteo Stefani, venerdì 2 aprile, ore 21.

Nella Rassegna letteraria #6SenzaBarcode on-line arriva La particella di Dio. Un segreto mai rivelato. L’avvincente libro di Matteo Stefani, edito da Booksprint Edizioni è una storia ricca di colpi di scena che venerdì 2 aprile alle ore 21 racconteremo insieme all’autore dai canali di SenzaBarcode.

Matteo Stefani, con scrittura scorrevole, intreccia passato e presente ambientando il racconto tra il 1921 e il 1992. In diverse città d’Italia e del mondo, dall’ungheria alla Svizzera passando per la Serbia.

Leggi anche Fuori onda di Giuseppe Mastrangelo

La particella di Dio. Un segreto mai rivelato racconta la storia della famiglia Fani, che trova origine nel lontano 1921 ma le cui conseguenze perdurano fino all’anno 1990 e oltre, in un intreccio continuo tra vicende antiche e attuali e, dunque, tra protagonisti del passato, quali il professor Giorgio Fani, e del presente, quali Mario, pronipote dell’anziano professore nonché stimato fisico e inventore. Tutto ha inizio quando Giorgio Fani, dopo anni di approfonditi studi ed estenuanti ricerche, fa una scoperta scientifica a dir poco sensazionale, arrivando a costruire un potente macchinario in grado di cambiare per sempre le sorti dell’umanità. Scoperta, quindi, che non potrà non comportare ulteriori eventi e vicissitudini a scapito di chi l’ha progettata con l’unico intento di fare del bene, il quale sarà poi costretto a nasconderla in tutta fretta, per evitare che cada nelle mani sbagliate.

Canale YouTube (per il video): https://www.youtube.com/user/SenzaBarcodeChanel

WebRadio, trasmissione “Pyros, il fuoco della cultura: https://webradio.senzabarcode.it/series/pyros/

Per l’acquisto SenzaBarcode consiglia: LibreriaUniversitaria

Titolo: La particella di Dio. Un segreto mai rivelato

Autore: Matteo Stefani

Genere: Narrativa contemporanea

Casa Editrice: Booksprint Edizioni

Pagine: 380

Prezzo: 20,90 €

Codice ISBN: 978-88-249-47-435