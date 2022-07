Intervista esclusiva a Strano

Abbiamo incontrato per voi Michele Perri in arte Strano. Occhi è il nuovo singolo, Prossima tappa Sanremo New Talent, Summer Edition.

Ciao Michele, perché la scelta del nome “Strano”?

Strano era il soprannome di un bambino, mio coetaneo, che veniva a giocare nel mio quartiere. Era un bambino molto socievole e solare e il soprannome Strano mi ha da subito affascinato e rapito. E quindi “Strano” prima di essere il mio nome d’arte rappresenta la mia anima, il mio mondo interiore, il mio compagno di vita.

Parliamo del tuo nuovo singolo “Occhi”: come nasce e di cosa parla

“Occhi” esprime il modo più romantico in cui, nella vita, ci si può innamorare. cioè attraverso un semplice sguardo. Gli occhi cominciano a parlare tra di loro e le parole sono chiarissime non si ascoltano con le orecchie, ma con il cuore!

Stai preparando altri brani?

Sì, “Occhi” rappresenta il secondo step di un progetto ben più ampio che è la realizzazione del mio primo album.

Hai appuntamenti live quest’anno?

Si, già da subito i primissimi live, ma ho in programma, confermati, diversi contest in giro per l’Italia e di carattere nazionale da settembre 2022 a febbraio 2023 tutti molto importi per acquisire visibilità e farmi conoscere al grande pubblico e tutti con giurie di estrema qualità. Sono stato convocato ufficialmente, direttamente dal Patron Devis Paganelli, a partecipare alle fasi finali di Sanremo New Talent, Summer Edition che si terranno a Rimini a fine settembre 2022, e Winter Edition i primi giorni di febbraio 2023 a Sanremo, durante il prestigioso festival della canzone italiana.

Parteciperò anche alla finale di PromuovilatuaMusica, talent show organizzato da Fanya di Croce, il 3 ottobre a Matera nel suggestivo Teatro Casa Cava un teatro situato all’interno di una roccia. Nel frattempo uscirò a settembre con un nuovo singolo: “Un sogno Bellissimo”.. e vi prometto una pioggia di emozioni!!!

