“Mr. Cellophane” Le Vie Delle Indecisioni

Fuori per Alti Records “Mr. Cellophane”, il nuovo singolo del progetto Vie Delle Indecisioni.

Un nuovo capitolo per la band con già alle spalle due album, un ep ed oltre duecento date dal vivo, che torna con un pezzo pop che racconta la fine di una relazione vissuta tra viaggi in treno, sigarette e musical. Le vie delle indecisioni ci proiettano, utilizzando la retorica delle immagini e di personaggi come Charles Bovarye Bazarof, in un viaggio che è a metà tra l’onirico ed il razionale, dove ogni storia d’amore è un susseguirsi di possibili inciampi lungo una traversata da fare su un muretto, mano nella mano, con Humpy Dumpty.



I riferimenti ad opere d’arte sono tanti, dall’uomo uovo di matrice carroliana ai dipinti di Hopper, chi canta cerca di raccontare la sua storia, interrotta come una celeberrima puntata della Melevisione, provando ad immedesimarsi, per sentirsi meno solo, con tutti quei personaggi che, tra film, libri e quadri, hanno fatto della fragilità, della mancanza, una loro forma di unicità.

Vie delle Indecisioni, ovvero:

una band, cinque ragazzi, due album, un ep, oltre duecento date ed almeno altri mille buoni motivi per arrivare a capire che, per sfondare nel mondo della musica, non serve essere né bravi né belli: basta NON essere come noi. Attraverso l’incontro tra melodie Pop e testi di estrazione cantautorale, le Vie delle Indecisioni compongono il loro racconto del quotidiano, mettendo in musica, sotto il sound leggero di un ritornello estivo, tutte le inquietudini e le tante piccole battaglie inutili che attanagliano ogni essere umano.

L’utilizzo di immagini evocative come la “Batracomiomachia” (guerra inutile per antonomasia) ed il concetto di entropia, serve a veicolare quelli che sono i concetti costantemente inseriti nelle produzioni delle Vie: raccontare la fragilità, la mancanza, l’assenza, l’imperfezione che, di fondo, sono tutte esperienze vissute da ognuno di noi. Il tutto, però, raccontato con il contorno di un pop scanzonato, in un cocktail che mischia ballabilità a momenti di introspezione (esattamente come l’esistenza).

Le Vie nascono del 2015. Nel 2016 pubblicano il loro primo EP, “Merda d’Artista”, da indipendenti. Nel 2017 la band pubblica “Batracomiomachia – Manuale per combattere piccole guerre inutili”, primo album della band, anche questo autoprodotto.

Il 2019 è l’anno della pubblicazione de “L’entropia delle prime cose”, secondo lavoro della band, realizzato con ALTI RECORDS e promosso da LIBELLULA MUSIC. Le Vie, ad oggi, si sono esibite in oltre 200 date alle spalle ed hanno condiviso numerosi live con artisti di primo piano nel panorama musicale italiano.



