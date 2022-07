Intervista a Magli: “Luna” è il nuovo singolo

Lo scorso 17 giugno è uscito per ACP Records il nuovo singolo di Magli dal titolo Luna.

Un brano leggero e spensierato, che vede la produzione di Media Wave Studio, scritto grazie a quella voglia di libertà che finalmente, con l’arrivo dell’estate si comincia a respirare. Per l’occasione, abbiamo intervistato l’artista:

Qual è stato il momento in cui hai capito che era ora di dar vita al tuo progetto musicale?

È successo tutto poco prima del lockdown di marzo 2020, era un po’ di tempo che sentivo dentro di me che quello che stavo facendo un quel momento era molto forzato, non più spontaneo e quindi ho deciso di prendere coraggio e buttarmi alla cieca nel realizzare un progetto più autentico.

Come senti di essere evoluto da quando hai cominciato a fare musica ad oggi?

Quando ho iniziato a fare musica ero un rocker puro, probabilmente anche perché ero molto giovane (14 anni) ed ero molto influenzato da band come i Green Day. Ad oggi mi sento sicuramente più libero di esprimermi, capisco meglio cosa voglio mettere all’interno di un brano e soprattutto non mi pongo limiti stilistici. Ovviamente sono ben conscio del fatto che ho ancora molto da imparare.

In che modo il brano “Luna” è rappresentativo della tua persona?

“Luna” nasce proprio da un mio desiderio, quello di passare un’estate all’insegna della leggerezza, senza il bisogno di farsi sopraffare dalla negatività che in questo momento, per mille motivi, è l’elefante nella stanza per ognuno di noi.

Che musica stai ascoltando in questo periodo?

Mi piace molto la direzione che sta prendendo la musica italiana. A mio modesto parere ad oggi non siamo più quelli che cercano di copiare le tendenze che arrivano dall’esterno, anzi, percepisco una grande voglia di sperimentare e di innovare. Per questo ad oggi ascolto per lo più il “nuovo” pop italiano.

C’è un artista con cui vorresti condividere il palco?

Potrei fare una lista talmente lunga da intasare tutto internet, ma se dovessi sceglierne uno in particolare, mi piacerebbe “fare casino” insieme a Blanco.