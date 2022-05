Al Teatro Manzoni va in scena “Un matrimonio all’Italiana”

Al Teatro Manzoni di Roma arriva “Un matrimonio all’italiana”. Dal 19 maggio al 12 giugno in via Monte Zebio, 14.

Al Teatro Manzoni va in scena l’ultimo spettacolo previsto in cartellone per questa stagione, ovvero “Un matrimonio all’Italiana”, scritto da Roberto D’Alessandro per la regia di Silvio Giordani con lo stesso Roberto D’Alessandro, Federica Cifola, Enzo Casertano, Maria Cristina Gionta, Giorgio Sales., dal 19 maggio al 12 giugno. I vecchi adagi popolari possono avere ancora un valore in questo mondo così multietnico e globalizzato? I protagonisti dello spettacolo rispecchiano un po’ il detto “mogli e buoi dei paesi tuoi”.

Una tipica commedia all’italiana, divertente , spensierata, nella quale si affrontano comunque temi complessi appartenenti all’epoca che stiamo vivendo. La trama:

Improvvisamente, Durante, uomo di mezza età, vedovo e particolarmente parsimonioso decide di risposarsi per procura con una giovane polacca, gettando lo scompiglio nella propria famiglia. La sorella Mena, il figlio Geppino e Ciro, fratello della compianta vedova, vivono infatti con lui sotto lo stesso tetto, in equilibrio precario e totalmente dipendenti dal denaro del capofamiglia. La presenza della “nuova” mogliettina metterà a dura prova la stabilità della famiglia tra colpi di scena e situazioni comiche travolgenti.