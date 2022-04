Il Rondò del Caffè Ristoro al Teatro di Documenti

Sarà in scena dal 27 aprile al 1 maggio al Teatro di Documenti la mise en espace de “Il Rondò del Caffè Ristoro” di Stefania Porrino, ospite di Palcoscenico.

Lo spettacolo, rappresentato dalla Compagnia del Mutamento, si avvale del prezioso supporto della scrittrice Dacia Maraini che, prima della messa in scena, dialogherà con Stefania Porrino sul tema dell’insegnamento e sulle figure delle donne – maestre. “Maestre d’arte – Il passaggio del sapere artistico tra donne di diverse generazioni”, questo il nome dell’incontro, sarà per lo spettatore la preziosa possibilità di ascoltare le personali riflessioni di Dacia Maraini sulla scrittura e sull’insegnamento.

È possibile insegnare a scrivere? Ci sono delle tecniche precise da seguire? L’atteggiamento verso la vita quanto contribuisce sul fluire delle parole? Queste sono solo alcune delle domande a cui la scrittrice, poetessa e saggista italiana risponderà. A seguire dopo l’incontro tra Dacia Maraini e Stefania Porrino un buffet per i presenti e subito dopo la mise en espace de “Il Rondò del Caffè Ristoro”.

“Il Rondò del Caffè Ristoro”, una commediaambientata in un piccolo paese della campagna romana ai giorni d’oggi, racconta tre storie di donne e il loro intreccio di vite.

Storie di generazioni che si specchiano l’una nell’altra, unite dal comune amore per la musica

Silvia ha studiato composizione ma dubita delle sue capacità e ha abbandonato lungo la strada i suoi sogni, dedicandosi a insegnare solfeggio a Serenella. Serenella è una ragazza timida e impacciata che si prepara ad affrontare il suo primo esame di musica. Delia è una compositrice di successo che riesce con la sua presenza a mettere in discussione il fragile equilibrio di Silvia.

Tutte e tre le donne instaurano tra loro un complesso legame di insegnamento e apprendimento in cui il passato si mescola con il presente per raccontare, infine, allo spettatore che “ciascuno è il solo vero maestro di se stesso”. La Compagnia del Mutamento formatasi nell’ottobre del 2017, è composta attualmente da: Giulio Farnese, Nunzia Greco, Evelina Nazzari, Alessandro Pala Griesche, Carla Kaamini Carretti e Silvia Montobbio.

Le musiche de “Il Rondò del Caffè Ristoro” sono composte ed eseguite alla chitarra da Lorenzo Sorgi.

Le luci sono a cura di Paolo Orlandelli.

Teatro di Documenti, via Nicola Zabaglia, 42, Roma. Mercoledì 27 aprile alle ore 18,30 incontro con Dacia Maraini: “Maestre d’arte – Il passaggio del sapere artistico tra donne di diverse generazioni”.

Stefania Porrino

Laureata in Lettere presso l’Università “La Sapienza” e diplomata in Pianoforte al Conservatorio di Musica “S. Cecilia”, Stefania Porrino ha iniziato la sua attività teatrale nel 1980 come regista di lirica e di prosa. Dal 1982, dopo aver frequentato il Corso di Drammaturgia di Eduardo De Filippo e un corso di scrittura tenuto da Dacia Maraini, si è dedicata soprattutto alla scrittura teatrale. È docente di Arte Scenica e di Regia del Teatro Musicale presso il Conservatorio di Musica di Frosinone. Come autrice drammatica ha firmato una trentina di testi, quasi tutti premiati e pubblicati, andati in scena a Roma, in Italia e all’estero. Ha scritto anche sceneggiature per la RAI.

Tra i prefatori dei testi teatrali: Vittorio Gassman, Franca Rame, Walter Pedullà, Carlo Quartucci, Franca Angelini, Maricla Boggio, Aldo Nicolaj, Giovanni Antonucci, Lidia Menapace.

Nel 2003 ha debuttato nella narrativa con “Il romanzo del Sentire – da Atlantide a noi”, Edizioni Bastogi, 2003; con IkonaLiber, nel 2018, ha pubblicato un libro per ragazzi, “I racconti della carriola magica – Favole in cinque millenni di arte e storia” e nel 2019 ha scritto un libro di memorie dedicate alla Sardegna intitolato “Effetto di sardi affetti”, edito dalle Edizioni Nemapress. Dal 2006 fa parte del Direttivo SIAD e dal 2014 organizza, insieme a Duska Bisconti, “Spiritualmente Laici”, una rassegna teatrale dedicata ai temi della ricerca spirituale.