Casalinghi Disperati Teatro Domma di Acilia

Casalinghi Disperati di Cinzia Berni e Guido Polito vi aspettano al Teatro Domma di Acilia dal 26 al 27 marzo e dal 2 al 3 aprile.

Le problematiche affrontante dagli uomini separati, tra spese di mantenimento, appuntamenti concordati per vedere i figli, delusioni e incertezze, affrontate in chiave ironica, sono le tematiche al centro di Casalinghi Disperati. Lo spettacolo, diretto da Nicola Pistoia, sarà in scena al Teatro Domma di Acilia per due week end consecutivi (26 e 27 marzo – 2 e 3 aprile). Al microfono di Palcoscenico interviene Nicola Pistoia.

Ad interpretare il testo di Cinzia Berni e Guido Polito saranno Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti e Stefano Tomassini

Tre uomini separati vivono insieme in un appartamento, devono affrontare tutte le problematiche della convivenza e della vita da separati. Nonostante i turni per chi cucina o fa le pulizie i tre uomini trovano un loro equilibrio, l’arrivo di un ospite leggermente bipolare sconvolgerà la loro vita.

Casalinghi Disperati di Cinzia Berni e Guido Polito con Giancarlo Fares, Andrea Catarinozzi, Valerio Giombetti e Stefano Tomassini. Regia di Nicola Pistoia, scena Francesco Montanaro. Teatro Domma, via di Macchia Saponara 106 – Acilia (RM), 26 e 27 marzo e 2 e 3. Spettacoli settimanali alle 21 domenica alle 18.