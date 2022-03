Destination Eataly con Green Line Tours

Eataly Roma e Green Line Tours danno vita a un modo alternativo di vivere e assaporare i più suggestivi angoli di Roma. Destination Eataly.

Un tour che vuole risvegliare tutti i sensi che ha come capolinea l’ex terminal Ostiense, tempio del l’agroalimentare italiano. Destination Eataly È un’idea che nasce come alternativa del servizio turistico più classico che transita nei maggiori punti di richiamo della città eterna. Testaccio e Garbatella, ad esempio, diventano la nuova proposta turistica.

I “quartieri paese” con quella atmosfera intima e caratteristica che solo Roma riesce a donare. Grazie a Destination Eataly sarà possibile fermarsi durante un percorso itinerante di conoscenza della città per una sosta deliziosa tra le eccellenze del nostro Paese.

Emanuele Orlando Desideri, Amministratore Delegato della Green Line Tours

“Con la meta Eataly abbiamo voluto arricchire la già variegata proposta turistica tradizionale dei nostri itinerari in bus alla scoperta della città con una esperienza sensoriale legata all’eccellenza enogastronomica italiana. Roma regala infinite sorprese ai nostri turisti, noi mettiamo a disposizione un servizio comodo ed efficiente per esplorare la città e ora, con questo nuovo progetto, per cui lavoriamo da molto tempo, diamo agli ospiti una opportunità che unisce gli interessi più richiesti dal turismo in Italia, cultura e cibo”.

Fabio Rossi, Store Manager di Eataly Roma, ha invece dichiarato

“Siamo felici di essere parte di questo progetto, che speriamo segni l’inizio della vera ripartenza del turismo a Roma. Ci auguriamo sia anche un modo per valorizzare ancora il quartiere in cui ci troviamo, che merita l’interesse sia del turismo locale che di quello internazionale. Nel nostro negozio ci impegniamo ogni giorno per offrire il meglio dell’enogastronomia italiana, attraverso il nostro mercato, i nostri ristoranti e i nostri corsi: siamo convinti che per i visitatori sia un grande valore aggiunto poter unire all’itinerario romano un’esperienza del genere”.

La bellissima passeggiata romana è accompagnata da un comoda audioguida, disponibile in diverse lingue, per tante informazioni e chicche inaspettate. I turisti che scelgono la linea Destination Eataly hanno diritto a vantaggi esclusivi come l’estensione della durata del biglietto, promozioni sull’offerta di Green Line Tours e riceveranno in omaggio una shopper Eataly.

L’acquisto dei biglietti della linea Destination Eataly è disponibile a questo link. Un modo per assaporare Roma tra bellezze storiche ed eccellenze alimentari.