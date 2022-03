Arriva “L’uomo ideale” al Teatro Sette dal 9 al 27 marzo con Simone Montedoro, Toni Fornari, Claudia Campagnola e con Noemi Sferlazza.

Nelle favole del passato le principesse avevano il loro principe azzurro. I tempi cambiano ma la ricerca de “L’uomo ideale” non è affatto cambiata. Ecco, quindi che arriva al Teatro Sette l’omonimo spettacolo con Simone Montedoro, Toni Fornari, Claudia Campagnola e con Noemi Sferlazza, che dal 9 al 27 marzo, racconterà l’amore attraverso vari punti di vista.

Giada e Lollo sono soci in affari, vivono insieme in una bella casa-ufficio ed hanno creato una griffe molto apprezzata in Italia a ancora non nota all’estero. Giada non riesce a trovare la sua anima gemella o qualcuno che si avvicini alla sua idea di “uomo ideale”, mentre Lollo, omosessuale e single incallito, cerca di spiegarle che l’amore è una invenzione poetica, che in realtà non esiste davvero e che la libertà è decisamente più stimolante.

Giada non concorda e in questo è sostenuta anche dalla verace e ruspante donna delle pulizie (che ama sentirsi chiamare “colf”), che ad un certo punto la convincerà a mettere un annuncio per affittare una stanza della casa con lo scopo di selezionare possibili candidati del cuore. Ed è così che sulla scena piomba Damiano: bello, affascinante, divertente, cortese. L’uomo ideale esiste e sia Giada che Lollo perdono la testa per lui. Una commedia brillante che, tra colpi di scena, misteri e tanto divertimento, affronta il tema della solitudine dell’uomo di oggi.

L’uomo ideale, al Teatro Sette, via Benevento, 23. Perenotazioni al 06 4423 6382