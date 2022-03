Il rapporto complicato di Mourinho con gli arbitri

Tifosi, arbitri, società, Josè Mourinho e le scommesse. La “telefonata” e il gesto contestato e il cartellino rosso.

Tanti nemici molto onore

Quando gioca la Roma capita parecchie volte che l’arbitro debba intervenire per raffreddare gli animi in campo, con i giocatori giallorossi che spesso sono esaltati e spinti a dare tutto dal loro mister, Josè Mourinho.

L’allenatore portoghese famoso per essere uno dei migliori allenatori, è celebre anche per le sue interviste esilaranti e spesso provocatorie dove oltre a prendersela con gli avversari, attacca la classe arbitrale, colpevole, secondo lui, di danneggiare le sue squadre.

Questo tipo di comportamento tenuto dall’allenatore portoghese, diventato una leggenda per i tifosi dell’Inter grazie all’impresa della vittoria del triplete nella stagione 2009- 2010, serve per compattare la squadra contro nemici, veri o presunti, in modo da rafforzare l’identità del gruppo, con la possibilità di trovare alibi ai quali aggrapparsi in caso di risultati negativi.

Dal telefono alle manette

Nella gara tra Roma e Verona, valida per la 26 giornata del campionato di Serie A 2021-2022, il tecnico si è reso protagonista di un altro gesto che “rimarrà nella storia”. Nei minuti di recupero, per protestare contro una decisione dell’arbitro Pairetto, ha mimato il gesto del telefono, aggiungendo a parole una frase simile a “Sei stato mandato qui dalla Juve?”

Il direttore di gara, senza pensarci troppo, si è avvicinato alla panchina con il cartellino rosso in mano per allontanare Mourinho. Questo provvedimento è stato poi notificato dal giudice sportivo con il risultato di due giornate di squalifica per il portoghese.

In passato però gli andò addirittura peggio dato che durante un Inter Sampdoria, terminato in 9 contro 10, aveva mimato il gesto delle manette. Quella volta come sanzione ricevette 3 giornate di squalifica.

Tifosi e società uniti con Mourinho

Forse i tifosi giallorossi quando si sono visti arrivare Mourinho sulla panchina della Roma speravano di poter competere fin da subito per la vittoria dello scudetto, trofeo che manca da parecchi anni, ma nonostante i risultati siano un minimo al di sotto delle aspettative tutti sembrano stare dalla parte dell’allenatore.

Mourinho, arrivato nella capitale, affascinato dal progetto, non ha mai fatto promesse vere e proprie, ma si è impegnato a lavorare, con la voglia di riportare la squadra a lottare per traguardi importanti. Il gruppo è composto da giovani giocatori che stanno imparando allenamento dopo allenamento i concetti tecnico tattici del mister, che spera di raggiungere una qualificazione alla prossima Champions League, con l’obiettivo magari di terminare la stagione vincendo la Conference League.

Per il momento quindi tutti sembrano remare dalla stessa parte, con la panchina che non traballa, soprattutto a causa dei suoi atteggiamenti fuori dalle righe, che anzi danno la carica a tifosi e giocatori, che stanno, senza alcun tipo di ripensamento, in difesa dello Special One.