Generazione ALPHA: attuali, digitali e poco conosciuti

Dopo la generazione Z, quella dei nativi digitali, è quasi d’obbligo parlare della scienza che studia il cambio generazionale. Oggi generazione ALPHA!

Cme vengono chiamate le generazioni nate nel XXI secolo e quali sono le loro caratteristiche fondamentali? Parliamo tanto dei nativi digitali noti come generazione Z, confrontandoli con le generazioni degli anni precedenti che ormai sono additate come boomer, ma cosa sappiamo della generazione ALPHA? In realtà ci si sofferma poco su di loro anche se riflettendoci bene sono i pre-adolescenti di oggi, in particolare coloro che stanno subendo e ci portano a conoscere il lato negativo della rete in chiaro, per intenderci quella dell’uso distorto di un sistema di messaggistica che diventa uno strumento per offendere, molestare e deridere.

Non a caso la generazione ALPHA è quella che ha più sofferto gli effetti devastati della mancanza di socializzazione fisica dovuta alla pandemia e che conosce la solitudine pur essendo nati con i social network e lo smartphone in culla. Ma andando a curiosare come al solito sulle origini della denominazione generazionale, non possiamo omettere di ricordare che questa generazione viene definita anche Gen Alpha, appellativo che nasce dall’aggiungere alla parola generazione al prima lettera dell’alfabeto greco la quale è appunto alfa.

Sono i figli dei Millennial, ovvero quella generazione nata tra il 1981 ed il 1995 – anche detta generazione Y

Importante sottolineare che spesso si commette l’errore di associare il termine Millennial ai nati nel 2000, anche se in realtà vengono identificati in questo modo coloro che sono diventati maggiorenni a cavallo del terzo millennio. Questa definizione viene usata per la prima volta su una rivista pubblicata negli Usa in particolare la Ad Age che si era occupata di pubblicare un articolo che potesse definire glia adolescenti dell’epoca che venivano identificati come i ragazzi della MTV, canale televisivo dedito alla diffusione di video musicali all’epoca seguito in massa prevalentemente da loro.

Ma tornando alla nostra generazione ALPHA, costoro si trovano ad apprendere come si gattona avendo tra le mani un iPad e crescono guardando video – cortoon su youtube per smettere di fare i capricci infantili. Sono coloro che si trovano ad interagire con le maggiori APP studiate dai gestori dei servizi della società dell’informazione digitale appositamente per il pubblico di minori in rete e fin da piccoli imparano a socializzazione ed esistere in rete. Per loro sono stati sviluppati strumenti tecnologici che affiancano al naturale sviluppo psico-fisico una crescita digitale che possa avvenire in parallelo seguendo un percorso che porti al graduale maggiore uso della rete tant’è che alcune software-hose inseriscono all’interno dei propri device delle particolari tipologie di desktop studiati appositamente per l’uso frequente da parte dei più piccoli.

La generazione ALPHA nasce insieme al suo primo avatar virtuale che viene creato dai propri genitori che fin dal momento in cui fanno il loro primo vagito li postano in rete. Durante il percorso di crescita personale devono confrontarsi con la realizzazione della loro personalità reale, la gestione del proprio avatar come riflesso della propria personalità ed il confronto con l’immagine virtuale che è già stata costruita per loro in rete inconsapevolmente dai genitori.

Gli ALPHA utilizzano la tecnologia in modo rapido e confidenziale ad hanno acquisito delle nuove tecniche di linguaggio e comunicazione che spesso rimane oscuro e poco comprensibile anche ai nativi digitali

Sperimentano e sono in grado di trovare con facilità il modo migliore per superare eventuali ostacoli all’uso della tecnologia applicati sui device dagli adulti attraverso strumenti di controllo parentale. Purtroppo però il risvolto negativo e quello dell’uso distorto della rete.

Non conoscendo le varie tappe dello sviluppo social e digitale, vissuto come se non avesse regole, molti, la usano in modo inconsapevole e senza il minimo rispetto di semplici norme finendo loro malgrado ad essere quelli più colpiti da tutto quello che è stato inserito all’interno delle disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo sia come vittima che come carnefice. Doveroso concludere ricordando anche che gli ALPHA sono i ragazzi che rispetto alle generazioni precedenti hanno la possibilità e gli strumenti didattici per percorsi di educazione digitale per un uso corretto del web.

Foto di Helena Jankovičová Kováčová da Pixabay