Una finestra aperta sulla Regione. OpenLazio con Emiliano Minnucci, dalla campagna vaccinale all’Africa. Il fondo per lo psicologo, bandi e iniziative.

Giovedì 20 gennaio, in diretta su WebRadio SenzaBarcode, il Consigliere del Partito Democratico, Emiliano Minnucci a OpenLazio, ha raccontato le ultime novità dalla regione Lazio. Grande spazio è affidato alle notizie sulla campagna vaccinale. Va riconosciuto all’Assessore Alessio D’Amato, come a tutta la macchina dell’amministrazione regionale, il merito di aver affrontato con grande attenzione e professionalità questi due anni. Il periodo del lockdown, le restrizioni, l’impatto devastante con la pandemia per cittadini e imprese. Non ultima, e ancora in corso, la campagna vaccinale.

Se è vero come è vero che in alcuni momenti ci sono stati disordini dovuti alle grandi masse riversate agli Hub vaccinali è altrettanto vero che si sono dovuti misurare con qualcosa di assolutamente inedito, che ha coinvolto ogni aspetto delle nostre vite.

Minucci ringrazia oggi, come ha sempre fatto, tutto il personale sanitario. Annuncia importanti decisioni che saranno prese proprio per continuare la lotta al Covid-19 e per migliorare la qualità del servizio sanitario. Interessante ricordare l’appuntamento di martedì 25 gennaio alle 17:30, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Emiliano Minnucci e del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, il dibattito dal titolo Sanità, quale futuro? Lotta al Covid e sfida PNRR. Interverranno l’assessore D’Amato, il sindaco Montino, lo stesso consigliere Minucci. Si uniranno dal Campidoglio la Presidente della commissione Capitolina politiche sociali e salute Nella Converti, per la cultura politiche giovanili e lavoro Erica Battaglia e Marco Ricci Coordinatore circoli sanità della Regione Lazio.

Coop For Africa

Si pensa anche ai Paesi poveri, come indicato da una mozione proposta dal consigliere Emiliano Minnucci il Consiglio regionale si è impegnato, con voto praticamente unanime, a donare delle dosi di vaccino per l’Africa. Come il Presidente Nicola Zingaretti aveva preannunciato in udienza privata con Papa Francesco, saranno inviate 10000 dosi di vaccino contro il Coronavirus nelle iniziativa #coopforafrica “ una campagna di raccolta fondi per favorire la vaccinazione e la lotta al Covid che vede le cooperative di consumatori al fianco di tre realtà umanitarie l’agenzia ONU per i rifugiati UNHCR, la Comunità di Sant’Egidio e Medici Senza Frontiere”.

Così ha commentato il Governatore della Regione Lazio ricordando che solo il 7% della popolazione in Africa ha completato il ciclo vaccinale contro il 56% della popolazione

Da FocusAfrica.info apprendiamo anche che “ il continente africano ospita il 17% della popolazione mondiale, ma sopporta oltre il 24% del carico globale di malattie, e solo il 3% del personale sanitario”. Forse 10000 dosi di vaccino possono sembrare una goccia nell’oceano. Personalmente sono fiera di vivere in una regione che ha compreso che solo uniti, tutti i popoli, si può vincere questa pandemia.

Seconda importante appuntamento da segnalare è per il 26 gennaio sempre in diretta streaming, ma questa volta dalla piattaforma Codeway messa a disposizione dalla Fiera di Roma. Una tavola per dibattere di equità vaccinale, tutela della Salute globale e percezione dell’Africa. Dalle 11:30 saranno analizzati i dati raccolti dalla indagine di Ipsos commissionata da Amref Health Africa. La narrazione sull’Africa e la ricerca che indaga su cosa pensa l’opinione pubblica italiana sull’aiuto verso i paesi a medio e basso reddito rispetto ai temi della vaccinazione da covid-19. A questo link per tutte le informazioni sull’appuntamento che vede la presenza della Viceministra Sereni, il professore Ricciardi e altri ospiti illustri.

Fondo bonus psicologo

Si è affrontato poi il delicato argomento del bonus psicologo. Mentre il Governo è impegnato a capire come gestire il denaro, come faR a spendere il bonus e a chi darlo, la Giunta Regionale del Lazio ha approvato un fondo di 2,5 milioni di euro per il sostegno ai giovani che hanno manifestato problemi a causa del Covid. Anche questo è un segnale importante in un momento in cui di psicologo e di sostegno si parla molto, e forse non sempre con totale cognizione di causa. Scegliere di farsi assistere da un professionista significa innanzitutto avere rispetto per se stessi e per le persone che ci stanno accanto, è un atto d’amore.

L’intervista prosegue parlando di bandi, sostegno alle piccole medie imprese – per questo è consigliabile visitare il sito FareLazio dove si possono trovare moltissime informazioni – e altre notizie. È un piacere ricordare che il consigliere Emiliano Minnucci fornisce settimanalmente le sue Smart news, brevi video dalla sua pagina Facebook dove racconta i punti salienti della settimana politica. Invito quanti desiderano essere informati sull’attività dei nostri amministratori regionali a seguirlo. OpenLazio vi da appuntamento tra due settimane con un nuovo ospite, Se avete idee e succerimenti potete scrivere a info@senzabarcode.it o Whatsapp al 3456048479.