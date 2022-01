Open day adolescenti: straordinaria adesione

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

“Oggi è in corso l’ open day per gli adolescenti (fascia 12-17 anni) senza prenotazione. Ovunque è un successo straordinario determinato dalla forte spinta dei ragazzi. Tutte le strutture interessate sul territorio stanno accogliendo le ragazze e i ragazzi nel migliore dei modi cercando di limitare al minimo i tempi di attesa che, senza prenotazione, inevitabilmente sono più lunghi e chiedo un po’ di pazienza e comprensione.

SenzaBarcode Redazione

SenzaBarcode è informazione libera a 360° ! Si parla di attualità, politica, società, cultura, famiglia ma anche notizie e articoli su argomenti più leggeri come lo sport, internet e MOLTO ALTRO! Notizie fornite con occhio personale ma aperto a commenti e dibattiti. Nella redazione di SenzaBarcode lavorano molte persone diverse tra loro ciascuna con la sua storia ed il suo bagaglio culturale, ed è questa disomogeneità – unita al rispetto – che fa sì che l’informazione sia sempre genuina, priva di condizionamenti di qualsiasi tipo e specialmente multi laterale. Tante penne per fare informazione libera e di qualità. Le regole in SenzaBarcode, rispetto della dignità umana e nessun tipo di violenza.